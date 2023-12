Największym źródłem tarć byłaby najpewniej próba połączenia dwóch tradycyjnych studiów filmowych i telewizyjnych, ale poza tym tego typu transakcja wymagałaby mniej regulacji, niż wiele podobnych fuzji - m.in. dlatego, że WBD nie posiada żadnej krajowej sieci nadawczej; wiele projektów mogłoby zatem opierać się na klasycznej synergii. Nie jest natomiast jasne, czy Warner Bros. Discovery rozważa zakup jedynie Paramount Global, czy również jego spółki National Amusements Inc., która zajmuje się dystrybucją.



Główny cel współpracy? To proste: z połączenia Maxa i Paramount+ stworzyć prawdziwego rozrywkowego giganta, który realnie zagrozi hegemonii Netfliksa i Disney+. W końcu Max/Discovery+ (95 mln abonentów na całym świecie) i Paramount+ (63 mln subskrypcji) to stosunkowo niedużo w porównaniu ze streamingowym królem, który liczy sobie 247 mln klientów. To rzecz jasna nie wszystko, bo korzyści z tego dealu byłoby więcej. Przykładowo: sieć CBS i jej stacje lokalne wypełniłyby próżnię w portfolio WBD, wzmacniając profil sportowy. Ponadto WB. Games mogłoby zacząć rozwijać serie gier spod szyldów m.in. "Star Trek", "Transformers" i wielu innych.



Nieoficjalnie mówi się, że Paramount ma olbrzymie długi, w związku z czym znalezienie potężnego partnera czy kupca jest firmie bardzo na rękę. Z kolei Warner bada możliwości i potencjalne korzyści z ewentualnych transakcji. Wartość WBD to obecnie 29 mld USD, podczas gdy Paramount to jakieś 10 mld - wchłonięcie wydaje się zatem bardziej prawdopodobne niż mariaż.