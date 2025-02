Widzowie zachwycają się dawno skasowanym horrorem Netfliksa. "Najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem"

Do biblioteki Netfliksa praktycznie codziennie wpada coś nowego. Raz są to tytuły oryginalne, innym razem na licencji. Tak czy siak, platforma dba, aby jej użytkownicy przypadkiem się nie nudzili. Gdy ci szybko się uporają z kolejnymi odsłonami "Squid Game", "Nocnego agenta" czy "Zwerbowanego", przeglądają bibliotekę platformy w poszukiwaniu przegapionych perełek. Dlatego co chwilę na listy najpopularniejszych tytułów serwisu (globalnych, bądź w pojedynczych krajach) trafiają produkcje starsze, zapomniane i niezauważone w czasie swoich premier.



Tak właśnie dzieje się teraz z "Marianne". Ten francuski serial grozy opowiada historię słynnej pisarki horrorów, która zostaje zwabiona do swojego rodzinnego miasteczka. Tam odkrywa, że nawiedzający ją we śnie zły duch, sieje spustoszenie w prawdziwym świecie. Brzmi jak coś, co mogło się narodzić w głowie Stephena Kinga, prawda? Nie jest to co prawda kolejna adaptacja jego prozy, ale produkcja bardzo przypadła mu do gustu.