Popularny youtuber otworzył kanał. Zainteresowanie jest niewielkie

Temu, kto swoje młodzieńcze lata w 2014 r. spędzał na YouTubie, Martina Stankiewicza nie trzeba przedstawiać. Youtuber, który 10 lat temu otworzył swój kanał o tematyce rozrywkowej, zgarniał pod swoimi skeczami i krótkometrażówkami po kilka milionów odsłon. W miarę upływu czas wyświetlenia na kanale Martina zaczęły spadać, a on sam w sierpniu 2021 r. ogłosił, że kończy karierę na YouTubie. Materiały twórcy wciąż jednak pojawiały się na kanale - kilka miesięcy temu ruszył z serią "Kombajn 2.0" i "Bitwy Bliskich", a pod koniec 2023 r. postanowił odnaleźć się w zupełnie innej niż dotychczas formie, jaką jest podcast. Wygląda jednak na to, że projekt nie do końca przyjął się na platofrmie, biorąc pod uwagę liczbę subskrypcji i wyświetleń na kanale.