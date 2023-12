Nadciągają zmiany w MCU. Finał Sagi Nieskończoności ma trwać blisko pięć godzin

Do sieci trafia coraz więcej doniesień na temat przyszłości Kinowego Uniwersum Marvela, nazywanego po prostu MCU. Wygląda na to, że w jego formule szykują się spore zmiany - studio zamierza zmienić taktykę (nareszcie!) i skupić się na... jakości, mniejszej skali i dojrzalszych opowieściach. Oczywiście, najnowsze informacje nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale podają je scooperzy i insiderzy, którzy nieraz już wykazali się rzetelnością. A o niepokojach i planach na zmiany za kulisami mówi się przecież od dawna.



I tak m.in. według zaufanych źródeł "The Cosmic Circus" Marvel planuje zacząć wprowadzać dojrzalsze wątki do swoich produkcji. Poletkiem doświadczalnym mają tu być "Echo" i "Deadpool 3". Zamiast tworzyć wielkie epickie historie, woleliby skupić się na rozwijaniu mniejszych wątków - jakość ponad wielkość i ilość. Ważnym elementem uniwersum stanie się światowa polityka i lęk przed superludźmi, a i Kingpin zacznie odgrywać coraz większą rolę w kolejnych opowieściach. Twórcy nie zapomną o dziedzictwach Iron Mana i... Hulka. Potwierdza się też, że Wanda Maximoff ma doczekać się solowej produkcji, a wątki z najlepszego serialu MCU - "WandaVision" - mają być dalej eksploatowane.



Rzecz jasna, obecne wydarzenia doprowadzą do powołania Young Avengers, wśród których mają znaleźć się Kamala Khan, Kate Bishop, Cassie Lang, America Chavez, Billy i Tommy Maximoff. I być może ktoś jeszcze.



A co z "Secret Wars"?