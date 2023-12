Kariera Jonathana Majorsa dopiero się rozkręcała. Tylko w tym roku mogliśmy go już dwukrotnie oglądać jako Kanga Zdobywcę (2. sezon "Lokiego", "Ant-Man i Osa: Kwantomania") i antagonistę w "Creedzie III". W marcu opinią publiczną wstrząsnęła jednak wiadomość o jego aresztowaniu, do którego doszło zaraz po tym, jak zadzwonił na pogotowie z informacją, że znalazł swoją byłą partnerkę Grace Jabbari nieprzytomną we wspólnym mieszkaniu. Został wtedy aresztowany.



Jonathanowi Majorsowi postawiono łącznie cztery zarzuty dotyczące napaści i molestowania. Podczas procesu Grace Jabbari zeznała, że do obrażeń na jej ciele doszło podczas sprzeczki w samochodzie. Aktor nie przyznawał się do winy, ale szybko zaczął odczuwać konsekwencje całej sytuacji, bo jego publicyści i menadżerowie postanowili zerwać z nim współpracę. Zastanawiano się też, jaka będzie jego przyszłość w MCU.



Więcej o MCU poczytasz na Spider's Web: