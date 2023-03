Mata dotrzymał pierwszej "obietnicy wyborczej"

Pamiętacie lipcową deklarację Michała Matczaka „Maty", który zobowiązał się do wsparcia Stowarzyszenia Monar? Śpieszymy donieść, że słowo ciałem się stało.



Ruszyły prace nad naszym wspólnym projektem edukacyjno-profilaktycznym! Oprócz Maty i jego ekipy, do zespołu kreatywno-merytorycznego, koordynowanego przez Marię Banaszak, dołączyli specjaliści psychoterapii uzależnień: Natalia Czapla, Agnieszka Grzelka, Katarzyna Lewandowska i Adam Nyk.



Pierwszy dzień wiosny był idealną okazją do inauguracji projektu. Wystartowaliśmy tam, gdzie wszystko się zaczęło – w pierwszym Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Głoskowie - Monar Głosków, w którym Mata sfinansował przeprowadzenie generalnego remontu i zakupił kompletne wyposażenie nowoczesnej siłowni dla pacjentów!



To właśnie tam, w ramach akcji promowania zdrowego trybu życia, odbył się pierwszy w historii wspólny trening, do którego Michał dołączył wraz ze swoim trenerem personalnym „Włodarem". Wszystko odbyło się pod okiem Michała Lachowicza (@michal.lachowicz.39), który wycisnął z nas ostatnie poty.



Była moc!



Ciąg dalszy nastąpi. Watch this space.

- czytamy na stronie Monaru.