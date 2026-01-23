REKLAMA
Kiedy premiera 2. sezonu Matek pingwinów? Netflix uchylił rąbka tajemnicy

Netflix zapowiedział, kiedy widzowie mogą spodziewać się premiery 2. sezonu serialu "Matki pingwinów". To jeden z najlepszych polskich seriali streamingowego giganta, który wzruszył widzów i podbił ich serca. Teraz wiadomo już, że kontynuacja produkcji nadejdzie jeszcze w tym roku.

Anna Bortniak
matki pingwinow 2 kiedy premiera na netflix
"Matki pingwinów" odniosły sukces, którego mało kto się spodziewał, a przynajmniej nie na taką skalę. Niepozornie wyglądający serial wzbudził szeroką dyskusję na nie tylko na temat atypowych dzieci, ale również ich rodziców, którzy zaczęli dzielić się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. W zeszłym roku nawet Klara Kochańska-Bajon, pomysłodawczyni, scenarzystka i reżyserka produkcji, stwierdziła, że tak entuzjastyczny odbiór serialu przerósł najśmielsze oczekiwania ekipy, która pracowała nad serialem - "Matki pingwinów" spędziły aż 7 tygodni w zestawieniu TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów Netfliksa.

W tej sytuacji zielone światło na kolejny sezon było już tylko kwestią czasu. Nie da się zresztą ukryć, że finał 1. sezonu zostawił uchyloną furtkę kontynuowanie historii głównej bohaterki oraz jej przyjaciół. Dziś wiadomo już, że 2. sezon powstanie, a Netflix podał przybliżoną datę premiery.

Matki pingwinów 2 - kiedy premiera 2. sezonu na Netflix?

Netflix ogłosił, że 2. sezon "Matek pingwinów" zadebiutuje w drugiej połowie 2026 roku. Oznacza to, że możemy spodziewać się go albo w okresie wakacyjnym, albo jesienią. Biorąc pod uwagę, że 1. sezon zadebiutował w połowie listopada 2024 roku, można przypuszczać, że najnowsze odcinki wpadną do serwisu Netflix w okolicach tej daty. Na ten moment dokładny termin premiery nie został jeszcze potwierdzony.

Matki pingwinów - Mateusz Damięcki w 2. sezonie serialu Netfliksa

Pojawiła się również informacja na temat tego, na czym będzie koncentrowała się fabuła nowych "Matek pingwinów".

Akcja 2. sezonu będzie rozgrywała się 2 lata po wydarzeniach z poprzedniej odsłony, kiedy Kama, Ula, Tatiana i Jerzy podejmują decyzję o założeniu własnej szkoły dostosowanej do potrzeb swoich dzieci o nazwie Biegun Szczęścia. Choć miejsce zostało stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, pojawiają się kłopoty w związku z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Rodzice będą musieli odnaleźć się w zmieniających się układach i zmierzyć się ze swoimi emocjami, a ich dzieci czeka natomiast konfrontacja ze zmieniającą się naturą rodzinnych konfiguracji, pierwsze zderzenie z relacjami romantycznymi i nauka nawiązywania relacji.

To opowieść o naprawianiu zerwanych więzi, o szukaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest rodzina, i o tym, że troska nie polega na kontroli, lecz na byciu obecnym

- czytamy w informacji prasowej.

Reżyserkami serialu są Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, które są również odpowiedzialne za scenariusz wraz z Niną Lewandowską, Justyną Bilik, Ariadną Lewańską i Magdaleną Żakowską. W obsadzie pierwszoplanowej znaleźli się: Masza Wągrocka, Barbara Wypych, Magdalena Różczka, Tomasz Tyndyk, Janek Lubas, Tola Będzikowska, Maks Obst, Staś Lewandowski i Maks Młodawski. W 2. sezonie dołączy do nich również Mateusz Damięcki.

23.01.2026 10:59
