W natłoku obowiązków związanych z Jaśkiem, Kama stara się ułożyć grafik i zapewnić mu opiekę pod swoją nieobecność w związku z wyjazdem do Stanów. Kiedy okazuje się, że jej mama nie da rady się nim zająć, Barska decyduje się zostawić go w domu byłego męża. Robi to po raz drugi, jednak tym razem jej nastawienie do Iwony, nowej partnerki Maksa, diametralnie się zmienia. Zostawia jej zalecenia co do opieki nad Jaśkiem i jakiś czas później udaje się na lotnisko.