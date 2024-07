Prace nad spin-offem "Batmana" wstrzymane. Na ten serial czekaliśmy od kilku lat

Ostatecznie, po 4 latach od ogłoszenia produkcji, okazało się, że wersja Camposa nie będzie dłużej kontynuowana, co przekazał portal Variety. Niewykluczone jednak, że w przyszłości powstanie inny projekt, którego akcja będzie rozgrywała się w Azylu Arkham. Obecnie Reeves pracuje nad scenariuszem do filmu "The Batman Part II", którego premiera zaplanowana jest na październik 2026 r., natomiast spin-off "Batmana" - "Pingwin" - zadebiutuje w serwisie Max we wrześniu 2024 r.