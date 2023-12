Reżyser "Batmana" pracuje nad serialowym spin-offem. Akcja rozegra się w Azylu Arkham

"Batman" Matta Reevesa zapoczątkował nowe uniwersum, które nie miało łączyć się z kinowym światem superbohaterów DC. Co prawda ambitne plany, o jakich mówiono na początku, szybko okrojono, ale reżyser ciągle pracuje nad sequelem filmu głównego i jego serialowym spin-offem "Pingwinem". James Gunn potwierdza natomiast, że w przeciwieństwie do nich produkcja osadzona w Arkham będzie częścią DCU. Co więcej "zawsze miało do niego należeć".



