Gwiezdne wojny - postacie, które stały się kultowe. Nie tylko Vader i Ahsoka

Fani nadal mają zresztą nadzieję na to, że mistrz Windu kiedyś powróci. Co prawda w „Zemście Sithów” został zdradzony i okaleczony przez Anakina Skywalkera, a Palpatine poraził go błyskawicami Mocy, za pomocą których wyrzucił go za okno gabinetu zlokalizowanego w jednym z najwyższych poziomów Coruscant, no ale Mace nie byłby pierwszą postacią, która powróciła niemalże zza grobu…