21 Star Warsów, których nie zobaczysz. Skasowali nie tylko Świt Jedi

„Gwiezdne wojny” to cykl, który rozpoczął się już w 1977 r. za sprawą filmu, któremu dopiero retroaktywnie nadano tytuł „Nowa nadzieja”. George Lucas nakręcił łącznie sześć epizodów i kilka innych produkcji, ale zanim zrealizował trzecią trylogię sprzedał prawa do marki „Star Wars” korporacji Disney. Ta zaczęła taśmowo zapowiadać oraz tworzyć filmy i seriale z odległej galaktyki, ale ogromna liczba tych projektów nigdy nie doczekała się realizacji.

Dostaliśmy od Myszki Miki trzy epizody, dwa spin-offy oraz kilkanaście sezonów seriali, ale miało być ich znacznie więcej. O części produkcji oficjalnie nas nawet informowano; ba, niektóre dostały nawet tytuł i datę premiery! O innych z kolei mówiło się w kuluarach i umierały po cichu. Do tego odejście Kathleen Kennedy, na które wiele osób czekało, może sprawić, iż stracimy kolejne. A z iloma tego typu projektami mieliśmy i mamy do czynienia? Oto pełna lista.

1. Star Wars: The Hunt for Ben Solo, reż. Steven Soderbergh

Film nigdy nie został oficjalnie zapowiedziany, ale i tak rozpętała się o niego w internecie burza. Adam Driver, który grał uśmierconego w nowej trylogii Bena Solo a.k.a. Kylo Rena, zdradził niedawno, iż planował powrót do roli. Wraz z reżyserem Stevenem Soderberghem („Seks, kłamstwa i kasety wideo”, „Ocean's Eleven”) i scenarzystą Scottem Z. Burnsem mieli pomysł, jak to wyjaśnić.

Ekipa pracowała nad scenariuszem dwa lata, ale Disney nie zgodził się na realizację „Polowania na Bena Solo”, co fanów ostro wkurzyło. Do tego stopnia, że… wynajęli samolot w ramach protestu. Może nowe kierownictwo Lucasfilmu w osobie Dave’a Filoniego będzie mieć większą siłę przebicia? Więcej o dramie przeczytasz tu: Kylo Ren wróci do „Star Wars” niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem.

2. Star Wars: The Dawn of the Jedi, reż. James Mangold

W tym tygodniu gruchnęły plotki, że James Mangold („Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”, „Logan”) jednak nie będzie realizował filmu „The Dawn of the Jedi”, który mógłby trafić do nas jako „Świt Jedi”. Reżyser miał nas zabrać do czasów sprzed powstania Starej Republiki i tytułowego Zakonu, tak jak to miało miejsce w Expanded Universe, a konkretnie serii książek i komiksów o tym samym tytule…

3. Star Wars: New Jedi Order, reż. Sharmeen Obaid-Chinoy

Ten film, którego tytuł tłumaczyć na nasz języka można jako „Nowa Era Jedi”, również został zaczerpnięty ze starego kanonu. Spodziewaliśmy się produkcji poświęconej dalszym losom Rey rozwijającej kolejną iterację Zakonu. Niestety i o tym projekcie nic obecnie nie wiadomo poza tym, że za kamerą miała stanąć Sharmeen Obaid-Chinoy („Saving Face”, „Sitara: Let Girls Dream”).

4. Star Wars: Heir to the Empire, reż. Dave Filoni

Ten film również zapowiedziano, ale też jest o nim podejrzanie cicho. Dave Filoni, jeszcze zanim przejął stery nad Lucasfilmem, chciał zrobić luźną ekranizację książki ze starego kanonu o walce z Wielkim Admirałem Thrawnem, która byłaby zwieńczeniem jego seriali. Nie zdziwię się jednak widząc „Dziedzica Imperium” idącego pod nóż, jeśli „Mandalorianin i Grogu” nie porwą tłumów.

5. Star Wars: Rogue Squadron, reż. Patty Jenkins

Film, który w Polsce debiutowałby jako „Eskadra łotrów”, miał pojawić się powrotnie już w 2022 r. Za kamerą miała stanąć Patty Jenkins („Wonder Woman”, „The Billing”), ale po kilkukrotnym przesunięciu daty premiery tytuł trafił do produkcyjnego limbo. Zamiast tego na ekrany trafi w przyszłym roku inny film o pilotach myśliwców, czyli „Star Wars: Starfighter” od Shawna Levy’ego.

6. Lando, reż. nieznany

W spin-offie o młodym Hanie Solo pojawił się Donald Glover jako Lando. Wedle pierwotnych planów aktor miał powrócić do tej roli i napisać scenariusz - pierwotnie do serialu, który potem przemianowano na film. Nic z tego jak jednak na razie nie wyszło - a szkoda! Tym bardziej, że mógłby tu wrócić również Billy Dee Williams grający dorosłego Calrissiana wspominającego dawne czasy…

7. Obi-Wan: A Star Wars Story, reż. Stephen Daldry

O tym, że Ewan McGregor mógłby powrócić do roli mistrza Kenobiego, mówiło się od dnia przejęcia praw do „Gwiezdnych wojen” przez Disneya. Z początku planowano, iż dostanie on swój własny film, czyli „Obi-Wan: A Star Wars Story”, który nakręci Stephen Daldry, ale z w 2018 r. koncepcja się zmieniła. Zamiast tego dostaliśmy serial „Kenobi” dostępny w serwisie Disney+.

8. Boba Fett: A Star Wars Story, reż. Josh Trank / James Mandgold

Do kin trafiły tylko dwa z trzech planowanych spin-offów sagi „Star Wars”, a drugi z nich wedle pierwotnych założeń z 2013 r. miał zostać poświęcony słynnemu łowcy nagród. Tak się jednak nie stało, gdyż Josh Trank opuścił projekt, a chociaż pałeczkę przejął James Mangold, to zamiast tego powstał film o młodym Hanie Solo. Boba Fett powrócił zaś, podobnie jak Obi-Wan w serialach na Disney+.

9. Jabba the Hutt: A Star Wars Story, reż. Guillermo del Toro

Kolejnym niezrealizowanym spin-offem jest film poświęcony postaci Jabby, o którym myślano już w 2015 r. Za kamerą miał stanąć Guillermo del Toro, który opowiedziałby o tym, jak wyglądało dojście do władzy słynnego Hutta, którego w „Powrocie Jedi” uśmierciła księżniczka Leia Oragana. Reżyser oraz przypisany do projektu scenarzysta, David S. Goyer, potwierdzili w 2023 r., że projekt upadł.

10. Tatooine: A Star Wars Story, reż. nieznany

O tym projekcie nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że jego akcja miała rozgrywać się na tej samej planecie, na której dorastali Anakin i Luke Skywalkerowie. Informację o pracach nad nim przekazał dyrektor artystyczny Neil Lamont w 2018 r. Dzień później pojawiła się jednak informacja o tym, że ten projekt został skasowany i to wszystko, co o nim wiemy.

11. Knights of the Old Republic, reż. nieznany

W tym przypadku nie dostaliśmy oficjalnej zapowiedzi, ale Kathleen Kennedy wspomniała w 2019 r., że przyglądają się erze „Star Wars” z kultowych gier wideo z cyklu „KOTOR”, bo są brane pod uwagę jako możliwy materiał źródłowy do ekranizacji. Wedle plotek scenariuszem miała się zająć Laeta Kalogridis, a na bazie jej pracy mogła powstać cała trylogia, ale potem sprawa ucichła.

12. Rangers of the New Republic, reż. nieznany

W serialu „Mandalorianin” pojawiła się Gina Carano jako Carasynthia Dune, która przypadła do gustu fanom. Postać miała dostać swój własny spin-off o tytule „Rangers of the New Republic”. Zapowiedziano go w 2020 r., ale ze względu na fakt, iż wcielająca się w tę postać aktorka skłóciła się publicznie z Disneyem, ta produkcja trafiła w 2021 r. na śmietnik historii.

13. A Droid Story, reż. nieznany

Innym zaanonsowanym oficjalnie projektem w 2020 r. był film animowany o tytule „A Droid Story”, który miał trafić do serwisu Disney+. Produkcja wedle zapowiedzi miała być kroniką podróży nowego bohatera w towarzystwie słynnych droidów, czyli R2-D2 i C-3PO. Od tego czasu nie słyszeliśmy o nim nic więcej, więc można rozsądnie założyć, iż więcej o nim już nie usłyszymy.

14. Niezatytułowany film, reż. Kevin Feige

Kolejnym głośnym nazwiskiem, która pojawiało się w kontekście „Gwiezdnych wojen”, było to należące do osoby zajmującej się w Disneyu cyklem Marvel Cinematic Universe. Plany, by Kevin Feige, gdyż to o nim mowa, nakręcił swój film „Star Wars”, o których Alan Horn informował w 2019 r., spaliły jednak na panewce i w 2023 r. projekt oficjalnie skasowano.

15. Niezatytułowany film, reż. David Fincher

Innym twórcą, który planował w 2025 r. nakręcić produkcję z uniwersum „Star Wars”, był David Fincher. Rzekomo miał wizję na produkcję osadzoną fabularnie już po „Skywalker. Odrodzenie” i chciał skupić się na znanej już fanom postaci, ale Lucasfilm nie chciał dać reżyserowi prawa do pełnego decydowania o finalnym kształcie filmu. Inne plotki wskazywały na czas akcji między VIII i IX epizodem.

16. Niezatytułowany film, reż. Taika Waititi

Ten projekt jest jedną z najbardziej tajemniczych produkcji „Star Wars”, o jakich słyszeliśmy, gdyż znamy jedynie nazwisko przypisanego do niego reżysera. O tym, że swoje „Gwiezdne wojny” nakręci Taika Waititi, słyszeliśmy już w 2020 r. Niestety od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe informacje, więc można rozsądnie założyć, iż również w tym przypadku pomysł umarł śmiercią naturalną.

17. Niezatytułowany film, reż. nieznany

O tej produkcji słyszeliśmy po raz pierwszy w 2020 r. Scenariusz inspirowany grą „Tie Fighter” mieli pisać wspólnie J.D. Dillard i Matt Owens, ale nie poznaliśmy nazwiska reżysera, który miałby podjąć się jego realizacji - nie wiadomo też było, czy mowa o filmie kinowym, czy też kręconym z myślą o serwisie Disney+. O tym, iż projekt upadł, dowiedzieliśmy się w 2022 r.

18. Seria filmów, reż. David Benioff i D.B. Weiss

Twórcami, którzy łączeni byli z sagą „Gwiezdne wojny”, był duet D&D od ekranizacji „Pieśni lodu i ognia”. Miało to miejsce w 2018 r., gdy ich serial był na fali, ale po fatalnych ocenach, jakie dostał finałowy sezon „Gry o tron”, korporacja Disney, która planowała wypuścić ich pierwszy film w 2022 r., zrezygnowała z zatrudniania David Benioffa i D.B. Weissa. I bardzo dobrze.

19. Nowa trylogia filmów, reż. Rian Johnson

Reżyser odpowiedzialny za VIII epizod „Star Wars”, planował w 2017 r. nakręcić co najmniej jeden film w ramach kolejnej trylogii, która byłaby niezwiązana z sagą Skywalkerów. Fani przewidywali, iż jej głównym bohaterem będzie chłopiec z finałowej sceny „Ostatniego Jedi”. Rian Johnson poinformował jednak w 2025 r., iż nie udało mu się dogadać z Disneyem i cały projekt został skasowany

20. Kolejna trylogia filmów, reż. Simon Kinberg

Półtora roku temu do sieci trafiła informacja, że kolejnym twórcą powiązanym z cyklem „Star Wars” będzie Simon Kinberg, który również planował nie jeden, a trzy filmy. Tak jak w przypadku Riana Johnsona, tak i tutaj nie miały być one w ogóle powiązane z sagą opowiadającą o Skywalkerach, tylko skupić się na zupełnie nowych postaciach. Prace rzekomo się rozpoczęły, ale szefowa studia odeszła…

Disney nakręcił IX epizod i dał mu tytuł „The Rise of Skywalker”, tłumaczony na nasz język jako „Skywalker. Odrodzenie”, ale to druga wersja tego filmu, która przypadła w udziale Jar-Jar Abramsowi. Niezrealizowany scenariusz „Duel of the Fates”, gdyż tak pierwotnie nazywany był ten film, który napisał Colin Trevorow, z czasem wyciekł do sieci (tudzież udostępniony został intencjonalnie…).

Lektura tegoż scenariusza pokazuje nam zupełnie inny plan na zakończenie IX części sagi „Gwiezdne wojny”, a produkcja, której tytuł można byłoby tłumaczyć na „Pojedynek losu”, bynajmniej nie dałaby Kylo Renowi szansy na odkupienie. Więcej na ten temat przeczytacie natomiast w moim wpisie „Duel of the Fates” to lepszy koniec Star Wars niż „The Rise of Skywalker”.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone sadze „Gwiezdne wojny”:

A jakie filmy i seriale „Star Wars” powstaną?

Jeśli chodzi o filmy, to w planach są dwa: „Mandalorianin i Grogu” (2026) oraz „Star Wars: Starfighter” (2027). Jeśli z kolei chodzi o produkcje w odcinkach, to w najbliższych miesiącach do Disney+ mają trafić animacja „Maul: Shadow Lord”, sezon serialu „Ahsoka”oraz spin-off odcinka „The Ninth Jedi” z animowanej i niekanonicznej antologii anime „Star Wars: Visions”.

Co dalej? Nie wiadomo! Czekamy, aż Dave Filoni jako nowy szef odsłoni karty. Nie jest przy tym też rzecz jasna wykluczone, iż wybrane z projektów z powyższej listy doczekają się mimo wszystko realizacji, czy to w pierwotnej, czy to w nieco zmienionej formie - ale równie dobrze mogą polecieć całkiem do kosza. No i pamiętajmy, że nowa osoba kierująca obecnie marką „Gwiezdne wojny” nie działa w pełni autonomicznie, a Disney musi za każdym razem wyrazić zgodę.

Piotr Grabiec 13.03.2026 19:21

