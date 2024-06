Skazana: 4. sezon serialu wystartował na platformie Max. Ile ma odcinków?

Co zobaczymy w nadchodzących epizodach? Trwa śledztwo dotyczące Hepnera, w którym prokurator Sobecki i komisarz Piotrowski, zwany „Mario”, początkowo nie mogą znaleźć rozwiązania. Solidarność Pati i Kosy z Alicją utrudnia skazanie winnej. Wobec tego śledczy zmieniają taktykę i przenoszą bohaterki z aresztu śledczego do jednej celi w zakładzie Zabrzu. Dorota Wójcik, zamknięta w oddziale psychiatrycznym więzienia, kontaktuje się z Kraszeckim, prosząc go o napisanie jej biografii i wspominając przy tym Alicję. Tymczasem Wiki zgłasza się do Maria, decydując się na złożenie zeznań. Mario odkrywa, że Pati niesłusznie wróciła do więzienia, i postanawia to wykorzystać, aby skazać Alicję.



