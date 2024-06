Max wystartował. To koniec starego, dobrego HBO i zapowiedź końca Playera

Co ważne nowe sezony programów TVN-u będą trafiały właśnie do Max. Player będzie zmieniał się w bezpłatny serwis z reklamami - jak dowiedzieliśmy się na spotkaniu z decydentami, nie uświadczymy tam już premierowych treści. Dowodzi tego fakt, że jeden z największych hitów Playera i TVN-u nie trafił do Playera, a od razu do Maxa. Chodzi rzecz jasna o najnowszy, czwarty sezon "Skazanej". To jeden z koni pociągowych debiutującej dzisiaj marki, a wcześniej klejnot w koronie właśnie Playera. Doskonale pokazuje to, który serwis jest priorytetem korporacji.