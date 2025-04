Platforma streamingowa Max niezmiennie trzyma poziom, jeśli chodzi o filmy i seriale serwowane swoim subskrybentom do oglądania. W tym momencie czołówkę oglądalności wśród polskich widzów stanowią m.in. "Towarzysz", "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor", wciąż na wysokich pozycjach trzyma się "Venom 3: Ostatni taniec". W przypadku seriali nie mamy do czynienia z zaskoczeniami - na szczycie jest "The Last of Us", zaś za nim takie pozycje jak "Porządny człowiek" i "Opowieść podręcznej". Przedstawiamy pięć najciekawszych, świeżo dostępnych do obejrzenia na Max tytułów.