Netflix: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym premiera akcyjniaka z Tomem Hardym

Jeśli komuś jeszcze, tak jak mnie, przyszedł SMS-em alert RCB, to pewnie znak, że dobrze by było zostać w domu. Można sobie zjeść coś dobrego, wypić herbatkę, a także wspólnie zasiąść przed ekranem i wybrać film lub serial do obejrzenia. Jeśli chodzi o oglądalność produkcji dostępnych na Netfliksie w naszym kraju, wśród filmów prym wiodą "Woody Woodpecker", "Co za życie" z Angeliną Jolie, "Lista marzeń" czy "The Hill". W przypadku seriali na tronie utrzymuje się "Szklana kopuła", zaś nieco dalej w zestawieniu są "Ogrodnik", polski "Projekt UFO", w czołowej dziesiątce wciąż mamy hitowe "Dojrzewanie".



A teraz sprawdźmy 5 najciekawszych nowości, które w tym tygodniu wzmacniają bibliotekę czerwono-czarnej platformy streamingowej.