W tym filmie zrelaksujesz się, jak w wygodnym fotelu. Max dowiózł

"Brutalna szczerość" to nie jest produkcja pełna intryg, które mogłaby snuć Beth po tej łamiącej serce informacji, którą podsłuchała. Zamiast tego dostajemy, no właśnie, brutalnie szczery, ale i zachwycająco prosty film, w którym można odnaleźć odzwierciedlenie samego siebie. No bo kto z nas nigdy nie uciekł się do białego kłamstwa, by podnieść kogoś na duchu? Co więcej, szybko okazuje się, że nie tylko Don postanowił podnieść nieco morale swojej żony, co skutkuje zagmatwanymi, ale i zabawnymi sytuacjami.