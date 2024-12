"Beetlejuice Beetlejuice" nareszcie w streamingu. Film obejrzycie bez żadnych dodatkowych opłat

Przypomnę, że akcja produkcji koncentruje się na Lydii Deetz, ponownie granej przez Winonę Ryder, która teraz jest matką i prowadzi talk-show "Ghost House". Jej córka, Astrid Deetz (Jenna Ortega), odkrywa tajemniczą makietę miasteczka na strychu, co skutkuje, rzecz jasna, otwarciem portalu w zaświaty. Trudna sytuacja sprawi, że ktoś wreszcie wypowie TO imię trzykrotnie - a wówczas rozpęta się chaos.



W obsadzie, oprócz powracających gwiazd jak Winona Ryder i Michael Keaton, znalazły się nowe twarze, w tym wspomniana Ortega jako Astrid oraz Justin Theroux jako Rory, obecny chłopak Lydii i producent telewizyjny. Catherine O'Hara ponownie wciela się w rolę Delii Deetz, która teraz jest wdową po Charlesie Deetzu i prowadzi galerię sztuki​. W filmie pojawia się też obecna partnerka Tima Burtona - Monica Bellucci. Niegdyś angażował do swoich projektów swą poprzednią miłość, Helen Bonham Carter.



Nie musieliśmy czekać dług. Równo trzy miesiące po polskiej premierze kinowej film trafił do streamingu.