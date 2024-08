MAX: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym premiera 2. sezonu kryminalnego hitu

Sierpień chyli się ku końcowi, jesień nieśmiało zagląda przez okna, a my jak co weekend serwujemy serię polecajek dla miłośników filmów i seriali. Co nowego w streamingu? Jakie ciekawe premiery ma dla nas serwis Warnera? Co obejrzeć na Max (poza 2. sezonem "Odwilży", rzecz jasna)?