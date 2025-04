Max wprowadza funkcję Extra Member. To oznacza koniec współdzielenia kont

Nikt nie powinien być zaskoczony, że powoli spełnia się to, co Max zapowiadał już dużo, dużo wcześniej. W marcu 2024 r. JB Perrette, szef globalnego streamingu i gier w Warner Bros. Discovery, ogłosił, że Max rozpoczyna walkę ze współdzieleniem kont. Były to wówczas pierwsze doniesienia na temat tego procederu, o którym zaczęto mówić głośniej ponad pół roku później. W listopadzie pojawił się bowiem nieco bardziej konkretny komunikat, z którego dowiedzieliśmy się, że właściwa walkę ze współdzieleniem kont ma rozpocząć się w 2025 r. i będzie ona kontynuowana jeszcze w 2026 r. No i nie były to czcze słowa.