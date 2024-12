Max idzie po wasze hasła. To już koniec bajlando

Max to już kolejny duży gracz na rynku streamingowym, który szykuje się do zablokowania możliwości współdzielenia kont. Netflix jeszcze w zeszłym roku zaczął egzekwować zapis w swoim regulaminie, głoszący, że z danej subskrypcji można korzystać tylko i wyłącznie w ramach jednego gospodarstwa domowego. Konkurencja co prawda trochę sobie z tego podejścia pożartowała, ale po jakimś czasie Disney+ zapowiedział wprowadzenie podobnej strategii już w 2025 roku.



Max nie zamierza zwlekać. Podobnie jak Disney+ w przyszłym roku planuje zablokować możliwości współdzielenia kont. Tak zapowiedział na niedawnej konferencji JB Perrette, szef globalnego streamingu w Warner Bros. Discovery. Stwierdził również, że pierwsze "subtelne" kroki w tym kierunku podejmie jeszcze w tym miesiącu.