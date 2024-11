Netflix zaostrza walkę ze współdzieleniem kont. Tak, jeszcze bardziej

Tymczasem Netfliksowi ewidentnie znowu coś zaczęło nie do końca się ze sobą zgrywać. Czyżby użytkownicy znaleźli sposób, żeby obejść zabezpieczenia platformy? Nie było to co prawda najtrudniejsze, bo dotychczas kontrola sprowadzała się do okresowych weryfikacji na urządzeniach zarejestrowanych w sieci zdefiniowanego wcześniej gospodarstwa domowego. Przy wyświetleniu takiego monitu mieliśmy 15 minut na wprowadzenie kodu wysłanego na podany adres e-mail. Teraz ma być trudniej.