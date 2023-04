Majówka w HBO Max. Jeden z najważniejszych i najbardziej bolesnych filmów ostatnich lat debiutuje w serwisie

HBO Max kontynuuje serialową ofensywę, proponując swoim subskrybentom zatrzęsienie świetnych produkcji. Jakościowy prym wiodą zdecydowanie jedne najlepszych seriali w historii HBO - finałowe sezony "Sukcesji" i "Barry'ego". Dorzućmy do tego odświeżającą "Panią Davis", pozycję obowiązkową. A to dopiero wierzchołek góry lodowej.



Co z filmami? Nie martwcie się - i w tej sferze jest dobrze. Trochę klasyków, komedie, thrillery: będzie co oglądać. Wsród serwisowych premier wyróżnia się przede wszystkim pewna perełka, będąca jednym z najwyżej ocenianych filmów 2020 roku. To nominowana do Oscara, wyróżniania i nagradzana "Aida", czyli bośniacko–austriacko–rumuńsko–niemiecko–polski obraz fabularny w reżyserii Jasmili Žbanić.