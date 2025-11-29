Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem

Ładowanie...

W piątek, 28 listopada, zadebiutował ostatni odcinek 2. sezonu "Maxton Hall - Dwa światy". Produkcja dla młodzieży stworzona przez Martina Schreiera to jeden z najchętniej oglądanych seriali spod szyldu Prime Video, który pobił rekordy oglądalności - podczas premiery maju 2024 r. tytuł uplasował się na samym szczycie listy w ponad 120 krajach. 2. sezon potwierdził, że sukces ten nie był przypadkowy i tylko potwierdził, że "Maxton Hall" to globalny hit streamingowy.

Czy produkcja doczeka się zatem 3. sezonu? Prime Video podjął już decyzję, ale jest też smutna wiadomość.

REKLAMA

Maxton Hall - Dwa światy: czy będzie 3. sezon?

Prime Video podjął decyzję w związku z kontynuacją "Maxton Hall - Dwa światy" jeszcze przed premierą 2. sezonu. Produkcja odcinkowa dla młodzieży dostała zielone światło na kolejny sezon, który według planu ma zadebiutować w 2027 r. Niestety, jest też wiadomość, która może zasmucić fanów hitowego tytułu - 3. sezon będzie tym ostatnim.

W krótkiej zapowiedzi Harriet Herbig-Matten i Damian Hardung, odtwórcy ról Ruby Bell i Jamesa Beauforta, poinformowali fanów, że "Maxton Hall" wraca z 3. sezonem. Hardung podkreślił jednak, że do szkoły wrócą już po raz ostatni. Informował o tym również Christopher Schneider z niemieckiego oddziału Prime Video. Nie powinno to jednak nikogo dziwić.

"Maxton Hall - Dwa światy" to bowiem adaptacja powieści Mony Kasten z trylogii "Maxton Hall". Cykl składa się z 3 książek: "Save Me", "Save You" i "Save Us". W związku z tym, że każdy sezon odpowiada jednej części, można było spodziewać się, że serial zakończy się właśnie na 3 sezonach.

Maxton Hall - Dwa światy: o czym będzie 3. sezon?

W związku z tym, że 3. sezon będzie adaptacją powieści Kasten, można przewidzieć, na czym będzie skupiała się najnowsza odsłona serialu.

Tym razem Ruby i James będą musieli stawić czoła największemu dotychczas wyzwaniu. Kiedy okazuje się, że dziewczyna wskutek zawieszenia nie może kontynuować nauki, jest zdruzgotana. Oliwy do ognia dodaje fakt, że najprawdopodobniej stoi za tym sam James. Tymczasem chłopak po raz kolejny będzie musiał wziąć na barki ciężar rodzinnych obowiązków. Para po raz ostatni będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy uda im się pokonać przepaść między światami, w których żyją.

Maxton Hall - obsada

Damian Hardung jako James Beaufort

Harriet Herbig-Matten jako Ruby Bell

Sonja Weißer jako Lydia Beaufort

Eidin Jalali jako Graham Sutton

Justus Riesner jako Alistair Ellington

Andrea Guo jako Lin Wang

Runa Greiner jako Ember Bell

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 29.11.2025 06:51

Ładowanie...