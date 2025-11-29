REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem

2. sezon serialu "Maxton Hall - Dwa światy" dobiegł końca. Czy przygody Ruby i Jamesa doczekają się kontynuacji? Mimo że Prime Video dał zielone światło na nową odsłonę, to jest też smutna informacja.

Anna Bortniak
maxton hall czy bedzie 3 sezon serial prime video
REKLAMA

W piątek, 28 listopada, zadebiutował ostatni odcinek 2. sezonu "Maxton Hall - Dwa światy". Produkcja dla młodzieży stworzona przez Martina Schreiera to jeden z najchętniej oglądanych seriali spod szyldu Prime Video, który pobił rekordy oglądalności - podczas premiery maju 2024 r. tytuł uplasował się na samym szczycie listy w ponad 120 krajach. 2. sezon potwierdził, że sukces ten nie był przypadkowy i tylko potwierdził, że "Maxton Hall" to globalny hit streamingowy.

Czy produkcja doczeka się zatem 3. sezonu? Prime Video podjął już decyzję, ale jest też smutna wiadomość.

REKLAMA

Maxton Hall - Dwa światy: czy będzie 3. sezon?

Prime Video podjął decyzję w związku z kontynuacją "Maxton Hall - Dwa światy" jeszcze przed premierą 2. sezonu. Produkcja odcinkowa dla młodzieży dostała zielone światło na kolejny sezon, który według planu ma zadebiutować w 2027 r. Niestety, jest też wiadomość, która może zasmucić fanów hitowego tytułu - 3. sezon będzie tym ostatnim.

W krótkiej zapowiedzi Harriet Herbig-Matten i Damian Hardung, odtwórcy ról Ruby Bell i Jamesa Beauforta, poinformowali fanów, że "Maxton Hall" wraca z 3. sezonem. Hardung podkreślił jednak, że do szkoły wrócą już po raz ostatni. Informował o tym również Christopher Schneider z niemieckiego oddziału Prime Video. Nie powinno to jednak nikogo dziwić.

"Maxton Hall - Dwa światy" to bowiem adaptacja powieści Mony Kasten z trylogii "Maxton Hall". Cykl składa się z 3 książek: "Save Me", "Save You" i "Save Us". W związku z tym, że każdy sezon odpowiada jednej części, można było spodziewać się, że serial zakończy się właśnie na 3 sezonach.

Maxton Hall - Dwa światy: o czym będzie 3. sezon?

W związku z tym, że 3. sezon będzie adaptacją powieści Kasten, można przewidzieć, na czym będzie skupiała się najnowsza odsłona serialu.

Tym razem Ruby i James będą musieli stawić czoła największemu dotychczas wyzwaniu. Kiedy okazuje się, że dziewczyna wskutek zawieszenia nie może kontynuować nauki, jest zdruzgotana. Oliwy do ognia dodaje fakt, że najprawdopodobniej stoi za tym sam James. Tymczasem chłopak po raz kolejny będzie musiał wziąć na barki ciężar rodzinnych obowiązków. Para po raz ostatni będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy uda im się pokonać przepaść między światami, w których żyją.

Maxton Hall - obsada

  • Damian Hardung jako James Beaufort
  • Harriet Herbig-Matten jako Ruby Bell
  • Sonja Weißer jako Lydia Beaufort
  • Eidin Jalali jako Graham Sutton
  • Justus Riesner jako Alistair Ellington
  • Andrea Guo jako Lin Wang
  • Runa Greiner jako Ember Bell
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
29.11.2025 06:51
Tagi: Prime Videoyoung adult
Najnowsze
20:20
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę
Aktualizacja: 2025-11-28T20:20:25+01:00
17:13
Watykan nie chciał, żebyś oglądał "Syna przeznaczenia". Ja też odradzam
Aktualizacja: 2025-11-28T17:13:00+01:00
16:40
Polski akcent w Stranger Things. Trzeba się dobrze wsłuchać
Aktualizacja: 2025-11-28T16:40:06+01:00
16:13
Zaskakujący powrót do Stranger Things 5. Kim jest 008?
Aktualizacja: 2025-11-28T16:13:27+01:00
15:57
Kiedy Jedna bitwa po drugiej trafi do HBO Max? Wspaniały prezent
Aktualizacja: 2025-11-28T15:57:20+01:00
15:13
Kim tak naprawdę jest doktor Kay? W Stranger Things 5 gra ją legenda kina
Aktualizacja: 2025-11-28T15:13:39+01:00
14:11
Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta
Aktualizacja: 2025-11-28T14:11:34+01:00
13:38
Derek z Stranger Things 5 skradł show. To jego 2. występ
Aktualizacja: 2025-11-28T13:38:39+01:00
12:50
Co Carol znalazła w magazynie? Pluribus zostawił nas z okrutnym pytaniem
Aktualizacja: 2025-11-28T12:50:51+01:00
11:35
Dlaczego Henry bał się wejść do jaskini? Odpowiedź jest poza Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-28T11:35:03+01:00
9:49
Holly Wheeler to największa gwiazda Stranger Things 5. Kim jest młoda aktorka?
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:39+01:00
8:47
Polski film w IMAX. Limitowane bilety na "Dzikiego" kupisz od dzisiaj
Aktualizacja: 2025-11-28T08:47:20+01:00
20:18
Kim jest Vecna? Złoczyńca ze Stranger Things nie zawsze był potworem
Aktualizacja: 2025-11-27T20:18:00+01:00
19:55
Pani Kersh z Derry to (jeszcze) nie TO. Kim jest tajemnicza kobieta?
Aktualizacja: 2025-11-27T19:55:00+01:00
19:28
Stranger Things 5: zakończenie. Omawiamy, wyjaśniamy i przewidujemy
Aktualizacja: 2025-11-27T19:28:17+01:00
18:13
Stranger Things 5 ma najniższe oceny od krytyków. Od widzów - wręcz przeciwnie
Aktualizacja: 2025-11-27T18:13:01+01:00
15:42
Widziałem Stranger Things 5. Nie oglądacie tego sezonu tak, jak ja
Aktualizacja: 2025-11-27T15:42:28+01:00
15:32
Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktorka była zaskoczona
Aktualizacja: 2025-11-27T15:32:53+01:00
13:39
Harmonogram odcinków Stranger Things 5. Kiedy kolejne i ile ich jest?
Aktualizacja: 2025-11-27T13:39:43+01:00
11:58
Zanim odpalisz Stranger Things 5, zmień ustawienia telewizora. Będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-11-27T11:58:57+01:00
11:34
Zapiski śmiertelnika - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem
Aktualizacja: 2025-11-27T11:34:47+01:00
10:53
Quentin Tarantino stworzył nowy rozdział do Kill Billa. Tak, po 20 latach
Aktualizacja: 2025-11-27T10:53:14+01:00
9:52
Millie Bobby Brown mówi o relacji z Harbourem. Wszystko jasne
Aktualizacja: 2025-11-27T09:52:29+01:00
9:26
Wcześniejsza premiera Stranger Things wywaliła Netfliksa. Duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-27T09:26:23+01:00
19:50
Twórca najlepszych kryminałów Netfliksa knuje thriller sci-fi. Biorę go w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-26T19:50:58+01:00
18:02
Użytkownicy HBO Max, przestańcie milczeć o najlepszym serialu wojennym 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-26T18:02:00+01:00
15:39
To najbardziej druzgocący film roku. Netflix popełnił zbrodnię, że nie wpuścił go do kin
Aktualizacja: 2025-11-26T15:39:00+01:00
15:12
Gdzie obejrzeć wszystkie Listy do M.? Święta tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-11-26T15:12:47+01:00
15:08
Korzystamy z VPN-ów do VOD, ale nie jesteśmy tacy sami
Aktualizacja: 2025-11-26T15:08:45+01:00
14:40
Stranger Things wcześniej niż zwykle. Kiedy premiera 5. sezonu?
Aktualizacja: 2025-11-26T14:40:52+01:00
14:10
Dom dobry i duet nie do ruszenia. Jakubik jest filarem kina Smarzowskiego
Aktualizacja: 2025-11-26T14:10:00+01:00
12:59
Mata uderza w prezydenta Nawrockiego. Wyciągają mu za to szkolną przeszłość
Aktualizacja: 2025-11-26T12:59:32+01:00
11:27
Apple TV wycofuje serial tydzień przed premierą. Śpij dobrze, książę
Aktualizacja: 2025-11-26T11:27:12+01:00
9:32
Burger Drwala 2025 dostępny we wszystkich smakach. Żurawina to jeszcze nic
Aktualizacja: 2025-11-26T09:32:38+01:00
9:15
Na noże 3 zachwyciło publiczność. Najmroczniejsza część serii
Aktualizacja: 2025-11-26T09:15:42+01:00
8:58
Culkin chce Kevina samego w domu 3. Ma zaskakujący pomysł
Aktualizacja: 2025-11-26T08:58:59+01:00
7:56
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie tego serialu. Absolutny top
Aktualizacja: 2025-11-26T07:56:20+01:00
7:20
Pluribus jak ChatGPT napędzany mlekiem. O co chodzi Jedynej?
Aktualizacja: 2025-11-26T07:20:40+01:00
20:14
Co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem Stranger Things? Twórcy tłumaczą
Aktualizacja: 2025-11-25T20:14:00+01:00
19:20
Eva Green dołącza do obsady Wednesday. Zagra kluczową postać
Aktualizacja: 2025-11-25T19:20:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA