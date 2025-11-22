Użytkownicy Prime Video błyskawicznie upolowali nowy dreszczowiec

Ładowanie...

2. sezon "Hazbin Hotel" już w czasie swojej premiery wpadł w oko użytkownikom Prime Video. Od tamtej pory krąży po podium topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona, po każdej środzie wbijając się na jego najwyższy stopień. Nie inaczej jest w tym tygodniu. Po pojawieniu się finałowych odcinków animacja dla dorosłych znowu zdeklasowała całą konkurencję. Bardzo mocną - należałoby dodać.



Wszyscy wiemy, jak użytkownicy Prime Video uwielbiają young adultowe romanse. Największym przebojem platformy Amazona tych wakacji okazał się przecież 3. sezon "Tego lata stałam się piękna". A przed chwilą ze swoją 2. odsłoną powróciło "Maxton Hall". Wydawało się, że z łatwością wespnie się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów i nie zechce jej opuścić, a jednak "Hazbin Hotel" wciąż nie może przegonić. A przecież nowy odcinek dostało dwa dni po premierze finału animacji dla dorosłych.

Między finałowymi odcinkami "Hazbin Hotel" a nowym epizodem 2. sezonu "Maxton Hall" na Prime Video zadebiutowało "Po polowaniu". Thriller z Julią Roberts wszedł do naszych kin 17 października, więc zadebiutował w streamingu nieco ponad miesiąc po premierze na wielkich ekranach. Takiej świeżynki użytkownicy platformy Amazona nie mogli sobie odpuścić. Dzięki temu film z miejsca wszedł na trzeice miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie.

W "Po polowaniu" Julia Roberts wciela się w wykładowczynię akademicką, która staje przed osobistym i zawodowym dylematem. Wszystko przez oskarżenia wobec jednego z jej kolegów. Nie dość, że wysuwa je jej najlepsza studentka, to jeszcze mogą one ujawnić mroczny sekret z przeszłości głównej bohaterki. Atmosfera ciągle się więc zagęszcza, dzięki czemu otrzymujemy wciągający thriller psychologiczny. Przynajmniej w zamyśle.

Luca Guadagnino swoim najnowszym filmem krytyków nie porwał. "Po polowaniu" ma zaledwie 37 pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Choć wszyscy chwalą grę aktorską, to jednak zwracają też uwagę, że to jednak marna prowokacja. Jak jednak widać, użytkownicy Prime Video dali się na nią złapać. I to bardzo, bo thriller błyskawicznie przegonił "Wybryk" - oryginalną komedię akcji platformy Amazona, na punkcie której subskrybenci jeszcze do niedawna szaleli.

To jakby dwa różne żywioły toczyły ze sobą walkę. "Po polowaniu" jest przecież ambitniejszym (pretensjonalnym?) thrillerem o cancel culture, a "Wybryk" to już prosta rozrywka, w której Kevin James zapewnia humor, a znany z "Reachera" Alan Ritchson dba, aby i adrenaliny widzom nie zabrakło. Mamy więc do czynienia ze skrajnościami, jakby prowokacja Luki Guadagnino tak drenowała użytkowników Prime Video, że potrzebują po niej czegoś znacznie lżejszego.

Niedaleko za nimi, bo na siódmym miejscu znalazł się "Fallout". Zwiastuje to, że idzie nowe. Za chwilę wszystkie te produkcje z wyższych pozycji będą musiały wręcz złożyć mu hołd. Przecież wielkimi krokami zbliża się premiera 2. sezonu, przez co użytkownicy Prime Video tak chętnie przypominają sobie dotychczasowe odcinki. Trudno sobie wyobrazić, żeby miało być inaczej, skoro mówimy o powrocie jednego z najpopularniejszych (i przy okazji najlepiej ocenianych!) seriali Amazona.

2. sezon "Fallouta" 17 grudnia pokaże całej konkurencji, gdzie ich miejsce. Macie więc jeszcze wystarczająco czasu, aby dołączyć do grona użytkowników Prime Video, oglądających dotychczasowe odcinki adaptacji popularnej serii gier wideo. Jeśli się na to zdecydujecie, serial może już teraz niebezpiecznie zbliżyć się do szczytu topki najchętniej oglądanych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Hazbin Hotel Maxton Hall Po polowaniu Wybryk The Mighty Nein Zły zamiar Fallout Lazarus Łowca czarownic Zakręt śmierci

Rafał Christ 22.11.2025 09:11

