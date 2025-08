Kosmici atakują Prime Video. Użytkownicy nie mogą się oderwać od nowego sci-fi

Ładowanie...

Ne pierwszym miejscu topki niezmiennie pozostaje "Tego lata stałam się piękna", które coraz bardziej umacnia swoją pozycję największego hitu tych wakacji na Prime Video. Od czasu premiery 3. sezonu produkcja nie schodzi ze szczytu zestawienia. Nawet jeśli zdarza jej się spadać na drugą pozycję, to zaraz wraca na najwyższy stopień podium. Ogromne nią zainteresowanie podbija sposób dystrybucji - kolejne odcinki finałowej odsłony serialu pojawiają się na platformie Amazona co tydzień. Regularnie wzmaga to zainteresowanie produkcją.



Możemy być pewni, że "Tego lata stałam się piękna" jeszcze trochę na szczycie zestawienia pobędzie - przynajmniej do 17 września, kiedy to na platformie zadebiutuje ostatni odcinek serialu. Jednakże użytkownicy serwisu nie samym young adultowym romansem żyją. Choć young adultowe romanse to aktualnie ich ulubiony gatunek. Na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona znajdziemy również "Byliśmy łgarzami", "Dziewczynę bad boya" czy "Nową mnie". Zaraz, mówimy jeszcze o Prime Video, czy już Wattpadzie?

Prime Video - co obejrzeć?

Gdzieś między tym young adultowym szaleństwem znalazło się miejsce na tytuły z zupełnie innej beczki. Najwyższą pozycję zajmuje "Wojna światów". Najnowsza adaptacja powieści H.G. Wellsa bez większych zapowiedzi wpadła w środę na Prime Video i z miejsca uplasowała się na drugim miejsca listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. To natychmiastowy hit, jakiego sam serwis się nie spodziewał. Bo jak inaczej wytłumaczyć brak praktycznie jakichkolwiek działań marketingowych wokół produkcji?

Ta cisza promocyjna nie dziwi jedynie po spojrzeniu na jakość produkcji - Prime Video słusznie może się wstydzić, że ma coś takiego w swojej ofercie. Niby sama opowieść jest chwytliwa, co udowodniły już wcześniejsze liczne adaptacje książki H.G. Wellsa, ale ta chce się wyróżniać na ich tle. Dlatego oglądamy ją z perspektywy pracownika Departamentu Bezpieczeństwa, który zamknięty w swojej klitce musi walczyć z kosmitami za pomocą Zooma i hakowania komputera córki. Serio! To widowisko science fiction rozgrywa się na monitorze głównego bohatera.

Pomijając nawet nietrafioną formę, mamy do czynienia z filmem po prostu głupim. Pełno w nim absurdalnych zwrotów akcji, w których próżno szukać jakiejkolwiek logiki. Sensu jest tu jeszcze mniej niż blockbusterowych atrakcji. Zastępuje go nachalne reklamowanie usług Amazona. Ciągle ktoś tu o nim wspomina, nieraz nawet zachwalając sposób dostarczania towarów.

Trudno tak naprawdę stwierdzić, co kolejny dzień z rzędu trzyma użytkowników Prime Video przy "Wojnie światów". Czegokolwiek by od filmu nie oczekiwali, musieli się na nim zawieść. Ciekawe więc, jak długo jeszcze będzie gościł na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. W dodatku wygrywając z takimi hitami jak "Ballard" czy "Odliczanie". O znajdujących się na trzecim miejscu "3000 metrach nad ziemią" nie ma co wspominać, bo to też nie jest produkcja najwyższych lotów.



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Tego lata stałam się piękna Wojna światów 3000 metrów nad ziemią Ballard Odliczanie Byliśmy łgarzami Dziewczyna bad boya Nowa ja Klucz do przeszłości Demon

Rafał Christ 02.08.2025 07:47

