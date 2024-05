Jestem tak oczarowana serialem „Maxton Hall - Dwa światy”, że trudno jest mi wrócić do rzeczywistości

„Maxton Hall - Dwa światy” to serial oparty na bestsellerowej serii powieści „Save me” autorstwa Mony Kasten. Przyznam się, że nigdy nawet o nich nie słyszałam, ale teraz chcę mieć w swoim posiadaniu dosłownie wszystkie tomy. Jeżeli są one chociaż w połowie tak dobre, jak ich adaptacja, to z pewnością nie będę zawiedziona. Najnowszą produkcję platformy Amazon Prime Video całkiem niedawno reklamowało wielu młodych influencerów, również z Polski. Często zdarza się, że jest to pierwsza czerwona flaga. Dlaczego? Zazwyczaj to te mocno przeciętne tytuły potrzebują sporego wsparcia reklamowego ze strony znanych i lubianych twarzy. Te faktycznie wyjątkowe bronią się same lub są ukrytymi gdzieś w odmętach streamingowych propozycji perełkami. Oczywiście nie jest to reguła, ale niedawna porażka filmu „Akademia pana Kleksa”, pokazała, że nawet obecność największych internetowych gwiazd na premierze nie jest w stanie wpłynąć na ostateczne opinie szerokiej publiki. Właśnie dlatego do produkcji „Maxton Hall - Dwa światy” podchodziłam bardzo sceptycznie. Czy teraz tego żałuję? Nie, ponieważ wspaniale jest móc się aż tak pozytywnie zaskoczyć.