Seriale dla młodzieży 2024: TOP 10 najlepszych produkcji dla nastolatków (i nie tylko)

Serial animowany "X-Men '97" to kontynuacja legendarnej animacji z 1992 r., "X-Men: The Animated Series". Wyjątkowa produkcja odcinkowa to nostalgiczny powrót do przeszłości z ulubionymi bohaterami i aktorami dubbingowymi w polskiej wersji językowej. Tytuł skupia się na grupie mutantów, która korzysta ze swoich niezwykłych umiejętności, by bronić znienawidzonego przez siebie świata. Już po premierze pierwszego odcinka okazało się, że jesteśmy świadkami najlepszego otwarcia pierwszego sezonu serialu animowanego od lat - oceny mówią same za siebie.