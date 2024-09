Na VOD wpadł jeden z najlepszych horrorów tego roku. Widzowie krzywili się na nim z bólu

Horrorowo ten rok nie należał do najlepszych. Do pewnego momentu fani gatunku dostawali jedynie mdłe, czy wręcz żenujące produkcje pokroju "Przeklętej wody". To się zmieniło jakiś czas temu. W ostatnich miesiącach dostaliśmy przecież "Kod zła" ze świetną rolą Nicolasa Cage'a, a teraz do kin weszła "Substancja" - body horror tyleż seksowny, co obrzydliwy. Worek tych znakomitych filmów grozy otworzyła jednak "MaXXXine", która pojawiła się na wielkich ekranach całkiem niedawno, bo na początku lipca.



Fani horroru wyczekiwali "MaXXXine" od dawna i mieli wobec niej spore nadzieje. To w końcu finałowa odsłona trylogii Ti Westa, którą poprzedza "X" i jego prequel "Pearl". Poznajemy w niej historię ocalałej z masakry w tym pierwszym wymienionym filmie tytułową Maxine Minx. W branży porno osiągnęła ona już wszystko i teraz chce zrobić karierę w Hollywood. Udaje się więc na casting do nadchodzącego horroru. Rolę dostaje i wygląda na to, że jest na dobrej drodze, aby spełnić marzenia. Wtedy zaczynają jednak ginąć jej znajomi.