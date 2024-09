Obejrzałem horror, który Netflix próbuje ukryć przed Polakami. Warto było się nakombinować, żeby go włączyć

Przyjęty przez Anwara punkt wyjścia rozbudza apetyt na film w stylu "Martyrs", w którym rozważania teologiczne służyły Pascalowi Laugierowi, do - nazywajmy rzeczy po imieniu - epatowania przemocą. W "Grave Torture" również nie brakuje krwawych atrakcji, bo zobaczymy tu chociażby jak kobieta dosłownie traci swoją twarz. Choć fragment ten potrafi zszokować, należy go raczej potraktować jako przystawkę do dania głównego. Bo brutalne szaleństwo ma się na dobre rozkręcić dużo później, w ostatnim akcie filmu. Końcowe 20 minut to prawdziwy horrorowy odjazd. Aż żal wtedy za gardło ściska, że indonezyjski reżyser nie pokusił się, aby cała produkcja tak właśnie wyglądała. Mimo to nie ma sensu narzekać, bo wcześniej twórca dostarcza porządnej dawki rozrywki w zupełnie inny sposób.