Ona jest 10/10, ale można przy niej zwymiotować. "Substancja" to czyste horrorowe szaleństwo

Sue nie jest ani uważna, ani tym bardziej skromna. Ze wszystkimi swoimi fizycznymi atutami zaraz po wyjściu z matrycy, rusza na podbój telewizji. Jako następczyni Elizabeth będzie teraz prowadzić aerobik w nowoczesnym wydaniu. Taki, który bardziej niż do gospodyń domowych, trafia w gusta napalonych facetów. Fargeat podkreśla to, chętnie korzystając z tzw. męskiego spojrzenia. Posiłkując się charakterystycznym dla mediów językiem, fragmentaryzuje bohaterkę. Przygląda jej się kawałek po kawałku, sprowadzając do tyłka, piersi i ust. Dlatego zwykłe picie napoju z puszki zmienia się w reklamę Pepsi, a nagrywanie "Pompy z Sue" ogląda się niczym teledysk do Call on Me Erica Prydza.