Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" to reżyserowany przez Krystiana Kuczkowskiego film poświęcony Karolowi i Weronice Wiśniewskim, znanym publicznie pod pseudonimami Friz i Wersow. Produkcja koncentruje się na przygotowaniach pary influencerów do nadchodzącego ślubu, ich codziennej działalności, a także wychowywaniu córki.

Nikt nie lubi filmu o Frizie i Wersow. Krytycy i publiczność zgodni

Na papierze założenia filmu brzmią przyjemnie, jednak rzeczywistość okazuje się brutalna - "Miłość w czasach online" okazała się filmem ze wszech miar sztucznym, wyreżyserowanym nawet przy scenach pozujących na naturalne, omijającym potencjalnie trudne tematy. To przeniesiony na kinowy ekran ślubny vlog, który powinien trafić co najwyżej na YouTube. Pełną recenzję "Friza & Wersow" możecie przeczytać tutaj.

Od 3 października dokument o influencerach można oglądać na ekranach kin w całej Polsce, a co za tym idzie - to okazja dla widzów i krytyków, by móc na własne oczy zobaczyć film i go ocenić. W tym przypadku panuje wyjątkowa zgoda - gdy spojrzymy na serwis Filmweb, okaże się, że "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" jest jednym z najgorzej ocenianych polskich filmów w historii. Średnia ocena widzów wynosi 2,0, zaś krytyków - 1,0.

Symptomatycznym może być fakt, że wyższy wynik wśród obu tych grup zanotował "Smoleńsk" (2,3 od widzów, 1,2 od krytyków) - a do niskiej jakości tego filmu chyba nie trzeba nikogo intensywniej przekonywać. Tym samym produkcja Kuczkowskiego dołącza do "ekstraklasy" polskich filmów, o których prawdopodobnie każdy chciałby zapomnieć. Wśród czołówki najniżej ocenianych dzieł rodzimej kinematografii znajdziemy także m.in.:

"Ściema po polsku" (2021, reż. Mariusz Pujszo) - widzowie: 3,9, krytycy: 1,4

"Kac Wawa (2011, reż. Łukasz Karwowski) - widzowie: 3,7, krytycy: 1,2

"Dziewczyna influencera" (2024, reż. Szymon Gonera) - widzowie: 3,4, krytycy: 1,9

"Ślub doskonały" (2023, reż. Nick Moran) - widzowie: 3,0, krytycy: 2,2

"Wieczór kawalerski" (2024, reż. Szymon Gonera) - widzowie: 2,8, krytycy: 1,6

"Quo vadis" (2024, reż. Anira Wojan, Sukankan Roy) - widzowie: 2,4, krytycy: 1,0

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" można oglądać w kinach w całej Polsce od 3 października.

Adam Kudyba 07.10.2025 11:57

