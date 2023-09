To może być ostatnia rola Michaela Caina. Aktor zdradził, którym filmem zakończy karierę

Jak podaje The Hollywood Reporter, ostatnim filmem Michaela Caine'a ma być produkcja "The Great Escaper" w reżyserii Olivera Parkera. Aktor wciela się tam w rolę brytyjskiego weterana II wojny światowej, Bernarda Jordana, który ucieka z domu opieki, by wziąć udział w obchodach 70. rocznicy D-Day, lądowania w Normandii. Obok Caine'a zagrała tam Glenda Jackson, która zmarła kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć w wieku 87 lat. Produkcja ma zadebiutować 6 października 2023 roku. Nie wiadomo jednak, czy rola w "The Great Escaper" będzie ostatnią kinową kreacją - Michael Caine wcielił się bowiem w Arthura Tresslera w dwóch częściach "Iluzji", a trzecia część podobno jest w fazie produkcji. Udział Caine'a w nowym projekcie nie jest jednak potwierdzony.