Mike Tyson przyjechał na polską wieś. Bokser ubił interes z handlarzem gołębi

Wydawałoby się, że Mike Tyson, legenda boksu i dwukrotny mistrz świata wszechwag zawodowców między 1986 a 1990 rokiem, znany także jako Bestia i Żelazny Mike, nie ma w sobie krztyny wrażliwości, co niestety potwierdzają popełnione przez niego przestępstwa. W przeszłości bokser był niejednokrotnie oskarżany o przemoc werbalną i fizyczną, a także gwałty oraz napastowania seksualne. I choć sportowiec nie wahał się pewnym ruchem wyprowadzić lewego prostego w kierunku człowieka, to okazuje się, że w stosunku do zwierząt był on wyjątkowo łagodny. Specjalne miejsce w sercu Tysona już od najmłodszych lat zajmowały gołębie, w których to obronie po raz pierwszy stanął do walki: