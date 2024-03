Wasz ulubiony kinowy reżyser zrobił serial. A to tylko jedna z nowości Netfliksa

To dopiero drugi czwartek marca, a Netflix już sypie nowościami jak szalony. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć przede wszystkim "Astronautę", najnowszą produkcję z Adamem Sandlerem i Carey Mulligan w rolach głównych, a także popularne tytułu na licencji - "Gothika", "Małe kobietki" i "Resident Alien". Ponadto do oryginalnych produkcji Netfliksa dołączyła także długo wyczekiwana kontynuacja serialu "Blood & Water" oraz mocny francuski tytuł "Furie". Choć dziś nowości będzie nieco mniej, to zapewniam, że zapowiada się równie emocjonujący weekend. I to nie tylko za sprawą serialu w reżyserii Guya Ritchiego. Oto czwartkowe premiery.