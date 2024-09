Wygląda na to, że nawiązania do Bruno Marsa pojawiły się nie tylko w kontekście symbolicznym - zagraniczne media podają, że Cyrus została pozwana za utwór "Flowers" w związku z podejrzeniem, że jest on kopią kawałka "When I Was Your Man" Marsa, który zadebiutował w 2012 r. W poniedziałek firma Tempo Music Investments, która posiada część praw autorskich do piosenki wokalisty, stwierdziła, że między "Flowers" a "When I Was Your Man" istnieje szereg podobieństw i doszła do wniosku, że są one wynikiem "celowego kopiowania".