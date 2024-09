Teledysk Roku: Taylor Swift i Post Malone - "Fortnight"

Artysta Roku: Taylor Swift

Piosenka Roku: Sabrina Carpenter - "Espresso"

Najlepszy Nowy Artysta: Chappell Roan

Najlepsza Współpraca: Taylor Swift i Post Malone - "Fortnight"

Najlepszy Pop: Taylor Swift

Najlepszy Hip-hop: Eminem - "Houdini"

Najlepsze R&B: SZA - "Snooze"

Najlepsza Alternatywa: Benson Boone - "Beautiful Things"

Najlepszy Rock: Lenny Kravitz - "Human"

Najlepsze Latino: Anitta - "Mil Veces"

Najlepsze Afrobeats: Tyla - "Water"

Najlepszy K-pop: Lisa - "Rockstar"

Teledysk Dla Dobra: Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Najbardziej Ikoniczny Występ na VMA: Katy Perry - "Roar" (2013)

Najlepiej trendujące wideo: Megan Thee Stallion i Yuki Chiba - "Mamushi"

Piosenka Wakacji: Taylor Swift i Post Malone - "Fortnight"

Najlepsza Reżyseria: Taylor Swift i Post Malone - "Fortnight"

Najlepsze Zdjęcia: Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait For Your Love)"

Najlepszy Montaż: Taylor Swift i Post Malone - "Fortnight"

Najlepsza Choreografia: Dua Lipa - "Houdini"

Najlepsze Efekty Specjalne: Eminem - "Houdini"

Najlepsza Scenografia: Megan Thee Stallion - "Boa"