Konsekwencje przyszły błyskawicznie - Smith złożył rezygnację z członkostwa w Akademii Filmowej, która zadecydowała również, że artysta przez okres 10 lat nie będzie mógł brać udziału w galach rozdania Oscarów. W tym samym czasie Netflix anulował produkcję filmu "Fast and Loose". Sytuacja aktora poprawiła się nieco w kolejnym roku - zapowiedziano, że wystąpi on w filmie "Bad Boys: Ride or Die" (w Polsce zadebiutował 7 czerwca), a w niedawnym wywiadzie przyznał, że ostatnie półtorej roku spędził w studio, gdzie nagrywał muzykę. Miesiąc później zadebiutował jego kawałek "You Can Make It", który wykonał podczas gali Bet Awards.