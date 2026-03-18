Duże zmiany w Milionerach. Będzie nowy typ pytań

W Wielkanoc widzowie zobaczą odcinek specjalny "Milionerów". Tym razem na fotelu graczy zasiądą niezwykli uczestnicy - będą to gwiazdy, a konkretnie prowadzący programów "Halo tu Polsat" i "Ninja Warrior Polska". W grze wezmą udział Ola Filipek i Aleksander Sikora oraz Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. To właśnie oni zawalczą o nagrodę pieniężną, która zostanie przekazana na cele charytatywne i trafi do Fundacji Polsat.

Gwiazdy, które zasiądą naprzeciwko Huberta Urbańskiego, jako pierwsze będą miały również okazję przetestować nową formę pytań, która do tej pory nie pojawiła się jeszcze w programie. To będzie duża zmiana.

Milionerzy: nowy typ pytań w programie. Duża zmiana

W specjalnym wydaniu "Milionerów" gwiazdy będą odpowiadać na pytania, które będą dotyczyły produkcji Disneya. Portal Wirtualne Media dowiedział się również, że oprócz zagadnień na temat uwielbianych bajek zadebiutuje również zupełnie nowy typ pytań w formie graficznej. Oznacza to, że gracze będą musieli podać odpowiedź na podstawie obrazka. Choć już wcześniej w programie następowały zmiany, to ta wydaje się być jedną z większych.

"Milionerzy" powrócili z nowym sezonem na początku września 2025 roku, ale już wcześniej zapowiadano, że nowa edycja przejdzie istotne zmiany. Pierwszą i najważniejszą był fakt, że program zostanie przeniesiony z telewizji TVN do Polsatu, a także zrezygnowanie z eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" i zastąpienie jej castingiem. Zmiany objęły również oprawę wizualną studia i zasady gry - teleturniej wciąż opiera się na prostych zasadach - 12 pytań, 12 kroków do miliona, 4 odpowiedzi do wyboru i 3 koła ratunkowe - ale nowością był wybór jednej z trzech osób w ramach "telefonu do przyjaciela" i progi gwarantowane.

Pod koniec zeszłego roku Polsat zdecydował również, że wprowadzi czwarte koło ratunkowe dla uczestników programu. W ramach tego ułatwienia gracze będą mogli zadać pytanie do prowadzącego, co oznacza to, że Hubert Urbański będzie mógł służyć pomocą na każdym etapie gry. Ten rodzaj koła jest nowością, ale tylko w Polsce - w co najmniej 10 innych krajach uczestnicy biorą udział w grze, mając do dyspozycji tę opcję.

Anna Bortniak 18.03.2026 12:49

