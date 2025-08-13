Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę

Ładowanie...

W połowie czerwca gruchnęła informacja na temat przełomowego wydarzenia dla programu "Milionerzy" - okazało się, że uwielbiany przez Polaków teleturniej zmieni swój dom, a jego kolejny sezon będzie można obejrzeć już nie na antenie TVN-u, a w Polsacie. Gospodarzem formatu nadal będzie Hubert Urbański, który opuścił szeregi TVN-u i przeszedł do Polsatu.

Milionerzy: TVN i Polsat wyemitują program w tym samym czasie

"Milionerzy" powrócą z nowym sezonem już 1 września. Nową odsłonę będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku na Polsacie. Zmieni się nie tylko oprawa wizualna studia, ale również zasady samej gry. Teleturniej wciąż będzie się opierał na prostych zasadach: 12 pytań, 12 kroków do miliona, 4 odpowiedzi do wyboru, 3 koła ratunkowe, progi gwarantowane i "życzliwa energia Prowadzącego". Najważniejszą zmianą będzie jednak zrezygnowanie z eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" i zastąpienie jej castingiem.

Okazało się jednak, że TVN wcale nie chce z "Milionerów" rezygnować i będzie emitował teleturniej równolegle z Polsatem na kanale Metro (naziemny kanał należący do grupy TVN Warner Bros. Discovery). Z tą różnicą, że widzowie Metra będą mogli obejrzeć nie premierowe odcinki, a powtórki formatu. Te pojawią się na antenie już 11 sierpnia o godzinie 19:55 i 20:25 i będą emitowane w dni powszednie po dwa odcinki przez cały wrzesień.

Wygląda na to, że TVN nie potrafi się pożegnać z teleturniejem, w związku z czym zamierza jechać na oparach swojej produkcji i dać widzom możliwość obejrzenia jej w obrębie swojej grupy medialnej.

"Milionerzy" zadebiutowali na antenie TVN-u w 1999 roku. Po czterech latach teleturniej zdjęto z anteny, jednak powrócił on do stacji w 2008 roku. Emitowany do 2010 roku format zniknął na niemal dekadę, aż w 2017 roku pojawił się w swojej macierzystej stacji. W maju 2025 roku widzowie zostali poinformowani, że program, w której uczestnicy walczą o okrągły milion złotych, został przejęty przez konkurencyjną stację Polsat.

13.08.2025

