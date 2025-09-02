Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana

Ładowanie...

"Milionerzy" powrócili z nowym sezonem już 1 września. Nową odsłonę będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku nie w telewizji TVN, tak jak to było do tej pory, a na Polsacie. Zmiany objęły również oprawę wizualną studia i zasady gry. Teleturniej wciąż będzie się co prawda opierał na prostych zasadach - 12 pytań, 12 kroków do miliona, 4 odpowiedzi do wyboru, 3 koła ratunkowe (nowością jest wybór jednej z trzech osób w ramach "telefonu do przyjaciela") i progi gwarantowane - jednak najważniejszą zmianą było zrezygnowanie z eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" i zastąpienie jej castingiem.

Widzowie ocenili pierwszy odcinek Milionerów. Nie podoba im się zmiana związana z eliminacjami

Niedługo po premierze pierwszego odcinka "Milionerów" na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawił się wpis z pytaniem, jak widzowie oceniają premierowy epizod uwielbianego formatu. Internauci zaczęli ochoczo komentować post, pod którym znalazły się głównie pozytywne komentarze:

Super, przyjemny odcinek.

Bardzo fajny debiut w Polsacie. Ciekawy i udany odcinek.

Bardzo fanie się oglądało. Hubert taki bardziej na luzie.

Wśród tych pozytywnych opinii pojawiły się jednak odpowiedzi, w których widzowie wyrazili swoje niezadowolenie niektórymi kwestiami. Jedną z nich był fakt, iż odcinek wydawał się być krótszy, niż w TVN-ie, a reklamy były za długie. Okazało się ponadto, że niektórym nie podoba się wprowadzona przez produkcję zmiana, która dotyczy eliminacji.

Wcześniej eliminacje miały miejsce już w studio "Milionerów". Uczestnicy zasiadali wówczas przed ekranami, a Hubert Urbański odczytywał wówczas pytanie. Gracze musieli jak najszybciej wybrać poprawne odpowiedzi, a temu, któremu udało się to zrobić w najkrótszym czasie, mógł wziąć udział w grze o milion złotych. W "polsatowskich Milionerach" eliminacje zostały zastąpione castingami, co nie wszystkim widzom przypadło do gustu:

Brakuje eliminacji, które mocno angażowały widzów, odcinek za krótki, moim zdaniem powinien trwać co najmniej 60 minut (z reklamami) i obejmować występ minimum 2-3 zawodników na odcinek. Za dużo gadania i wymądrzania się uczestników oraz prób bycia zabawnym, program powinien skupiać się na odpowiedzi na pytania, ewentualnie procesie dedukcji, dochodzenia do odpowiedzi jak w oryginale, tutaj - pytania i wiedza mam wrażenie, że zeszły na dalszy plan.

Program "Milionerzy" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55 w telewizji Polsat.

Anna Bortniak 02.09.2025 12:25

