REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana

Pierwszy odcinek programu "Milionerzy" został wyemitowany na antenie Polsatu. Po premierze internauci zostali zapytani o to, jak podobał im się pierwszy odcinek. Mimo że dominują pozytywne opinie, niektórzy twierdzą, że nowa formuła odebrała im emocje z oglądania formatu.

Anna Bortniak
milionerzy 1 odcinek widzowie opinie
REKLAMA

"Milionerzy" powrócili z nowym sezonem już 1 września. Nową odsłonę będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku nie w telewizji TVN, tak jak to było do tej pory, a na Polsacie. Zmiany objęły również oprawę wizualną studia i zasady gry. Teleturniej wciąż będzie się co prawda opierał na prostych zasadach - 12 pytań, 12 kroków do miliona, 4 odpowiedzi do wyboru, 3 koła ratunkowe (nowością jest wybór jednej z trzech osób w ramach "telefonu do przyjaciela") i progi gwarantowane - jednak najważniejszą zmianą było zrezygnowanie z eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" i zastąpienie jej castingiem.

REKLAMA

Widzowie ocenili pierwszy odcinek Milionerów. Nie podoba im się zmiana związana z eliminacjami

Niedługo po premierze pierwszego odcinka "Milionerów" na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawił się wpis z pytaniem, jak widzowie oceniają premierowy epizod uwielbianego formatu. Internauci zaczęli ochoczo komentować post, pod którym znalazły się głównie pozytywne komentarze:

Super, przyjemny odcinek.

Bardzo fajny debiut w Polsacie. Ciekawy i udany odcinek.

Bardzo fanie się oglądało. Hubert taki bardziej na luzie.

Wśród tych pozytywnych opinii pojawiły się jednak odpowiedzi, w których widzowie wyrazili swoje niezadowolenie niektórymi kwestiami. Jedną z nich był fakt, iż odcinek wydawał się być krótszy, niż w TVN-ie, a reklamy były za długie. Okazało się ponadto, że niektórym nie podoba się wprowadzona przez produkcję zmiana, która dotyczy eliminacji.

Wcześniej eliminacje miały miejsce już w studio "Milionerów". Uczestnicy zasiadali wówczas przed ekranami, a Hubert Urbański odczytywał wówczas pytanie. Gracze musieli jak najszybciej wybrać poprawne odpowiedzi, a temu, któremu udało się to zrobić w najkrótszym czasie, mógł wziąć udział w grze o milion złotych. W "polsatowskich Milionerach" eliminacje zostały zastąpione castingami, co nie wszystkim widzom przypadło do gustu:

Brakuje eliminacji, które mocno angażowały widzów, odcinek za krótki, moim zdaniem powinien trwać co najmniej 60 minut (z reklamami) i obejmować występ minimum 2-3 zawodników na odcinek. Za dużo gadania i wymądrzania się uczestników oraz prób bycia zabawnym, program powinien skupiać się na odpowiedzi na pytania, ewentualnie procesie dedukcji, dochodzenia do odpowiedzi jak w oryginale, tutaj - pytania i wiedza mam wrażenie, że zeszły na dalszy plan.

Program "Milionerzy" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55 w telewizji Polsat.

REKLAMA

O "Milionerach" czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
02.09.2025 12:25
Tagi: Milionerzy
Najnowsze
12:00
Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:00+02:00
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
19:12
Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy
Aktualizacja: 2025-09-01T19:12:00+02:00
18:21
Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy
Aktualizacja: 2025-09-01T18:21:00+02:00
17:13
Paragony grozy nie nad morzem, a na Wawelu. Czy naprawdę jest tak źle?
Aktualizacja: 2025-09-01T17:13:00+02:00
16:21
The Floor: kiedy nowy sezon? Będzie więcej odcinków
Aktualizacja: 2025-09-01T16:21:00+02:00
15:01
Festiwal ZORZA 2025 w Katowicach – relacja z finałowego weekendu
Aktualizacja: 2025-09-01T15:01:00+02:00
14:56
W serialu Harry Potter wystąpi aktor z filmów. Powtórzy rolę sprzed lat
Aktualizacja: 2025-09-01T14:56:51+02:00
14:04
Użytkownicy Netfliksa na raz wciągają nowy serial kryminalny 10/10
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:32+02:00
12:18
Netflix wrzucił dzisiaj aż 26 filmów. Wśród nich kultowe tytuły
Aktualizacja: 2025-09-01T12:18:49+02:00
12:00
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-09-01T12:00:55+02:00
11:53
Player.pl - 11 najlepszych filmów w serwisie. Co warto obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-01T11:53:04+02:00
10:36
Harry Potter 8 nie powstanie. Powodem jest poważny konflikt
Aktualizacja: 2025-09-01T10:36:42+02:00
9:00
HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie
Aktualizacja: 2025-09-01T09:00:45+02:00
4:33
Wichrowe wzgórze - ile serial ma odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-01T04:33:00+02:00
15:03
Nowy true crime w Disney+ przyprawił mnie o dreszcze
Aktualizacja: 2025-08-31T15:03:00+02:00
14:05
Apple TV+ za darmo. Czy serwis ma okres próbny?
Aktualizacja: 2025-08-31T14:05:00+02:00
12:12
Na co do kina we wrześniu? Najlepsze premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T12:12:00+02:00
11:22
The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?
Aktualizacja: 2025-08-31T11:22:00+02:00
9:55
Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T09:55:00+02:00
8:59
Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
Aktualizacja: 2025-08-31T08:59:00+02:00
8:28
Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T08:28:00+02:00
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA