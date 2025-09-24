REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Faceci wytykają uczestniczce Milionerów błąd. Twierdzą, że poradziliby sobie lepiej

Uczestniczka najnowszego odcinka programu "Milionerzy" ekspresowo odpowiadała na wszystkie pytania. Do momentu, aż poległa na tym dotyczącym piłki nożnej. Co zrobili mędrcy sprzed telewizorów? Oczywiście pobiegli podbijać swojego ego w mediach społecznościowych.

Anna Bortniak
milionerzy trenerzy pytanie x
REKLAMA

Najnowszy sezon "Milionerów" przeniósł się do Polsatu. Do tej pory wyemitowano już 14 odcinków, w których uczestnicy zmagali się z odpowiadaniem na pytania, by wygrać upragniony milion złotych. Casting do najnowszego epizodu wygrała Aleksandra Kołtek, absolwentka studiów prawniczych. Uczestniczka właściwie bez zastanowienia odpowiadała na pytania albo prosiła o koło ratunkowe. Do czasu, aż trafiła na pytanie dotyczące piłki nożnej.

REKLAMA

Uczestniczka Milionerów przegrała na pytaniu o piłkę nożną. Faceci zaczęli wytykać jej błąd

Aleksandra odpowiadała ekspresowo. Udało jej się poprawnie odpowiedzieć na pytanie o Olafa z "Krainy Lodu", a dzięki pomocy publiczności udzieliła dobrej odpowiedzi na pytanie o kolor w siedmiobarwnym schemacie tęczy, który sąsiaduje obok żółtego. Kolejne koło ratunkowe wykorzystała na prośbę o odnalezienie pary mianownik, mianownik i już na kolejne pytania odpowiadała bez żadnej pomocy.

Po wygraniu 75 tys. zł Aleksandra walczyła o kolejny próg, czyli o 125 tys. zł. Pytanie brzmiało: "Który z wymienionych trenerów męskiej reprezentacji w piłce nożnej brał udział w mistrzostwach świata w 1986 roku jako piłkarz?". Odpowiedzi były następujące: A. Antoni Piechniczek, B. Jan Urban, C. Michał Probierz oraz D. Czesław Michniewicz.

W związku z tym, że uczestniczka nie była pewna, poprosiła Huberta Urbańskiego o wykorzystanie koła ratunkowego Telefon do przyjaciela. Przyjaciółka nie znała jednak odpowiedzi na to pytanie, w związku z czym Aleksandra musiała strzelać. Wybrała odpowiedź D. Czesław Michniewicz i tym samym zakończyła grę - mistrzostwach świata w 1986 roku brał bowiem udział Jan Urban.

Po emisji odcinka mędrcy sprzed telewizorów postanowili przenieść się do mediów społecznościowych, gdzie zaczęli wytykać błąd uczestniczce. Twierdzili, że dużo lepiej poradziliby sobie na tym pytaniu, podbijając swoje ego tym, że mężczyźni są jednak w dzisiejszych czasach potrzebni. Mowa tylko o tym jednym pytaniu o piłkę nożną, choć z pewnością potrafiliby również odpowiedzieć na szóste pytanie w tej rozgrywce.

REKLAMA

O Milionerach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
24.09.2025 18:09
Tagi: MilionerzyPolsat
Najnowsze
16:15
Obcy: Ziemia - co z 2. sezonem hitowego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-24T16:15:00+02:00
15:43
Tak się gra w kino. Czym Exit 8 wyróżnia się na tle innych adaptacji gier wideo?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:43:29+02:00
15:36
Wicked: Na dobre - finałowy zwiastun. Kiedy premiera w kinach?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:36:56+02:00
14:45
USA to stan umysłu. Rządowe nagranie łapanek imigrantów z Pokemonami w tle - będzie pozew?
Aktualizacja: 2025-09-24T14:45:28+02:00
12:10
Tak krwawego horroru w Polsce jeszcze nie było. W roli zabójcy Bartłomiej Topa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:10:04+02:00
11:45
Kino grozy ma nowego króla. Ten horror przebił nawet Grzeszników
Aktualizacja: 2025-09-24T11:45:06+02:00
10:32
Czy Netflix nakręci 2. sezon serialu Bunkier miliarderów? Jest problem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:32:02+02:00
9:47
Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:47:10+02:00
9:01
Disney w końcu rozumie, że widzowie chcą animacji dla dorosłych. Oby tak dalej
Aktualizacja: 2025-09-24T09:01:00+02:00
8:49
Premiera głośnego thrillera do Apple TV+ przesunięta. To przez niedawny zamach
Aktualizacja: 2025-09-24T08:49:56+02:00
19:13
Kultowy serial z lat 90. wraca na ekrany. Powstanie reboot
Aktualizacja: 2025-09-23T19:13:56+02:00
19:10
Nie do pary - recenzja filmu. Za Tinderem kryje się nieprzyjemna historia
Aktualizacja: 2025-09-23T19:10:00+02:00
16:01
2 lata po kasacji użytkownicy Netfliksa wciąż walczą o ulubiony serial fantasy
Aktualizacja: 2025-09-23T16:01:42+02:00
15:13
Fantastyczna 4 jest już w VOD. Gdzie obejrzeć film Marvela online?
Aktualizacja: 2025-09-23T15:13:55+02:00
13:01
Problematyczne wieści na temat 2. sezonu netfliksowej podróby Yellowstone
Aktualizacja: 2025-09-23T13:01:04+02:00
11:18
Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło
Aktualizacja: 2025-09-23T11:18:49+02:00
10:19
Użytkownicy Netfliksa nie mogą doczekać się nowego koszmaru od twórcy Obecności
Aktualizacja: 2025-09-23T10:19:20+02:00
9:43
Zniknięcia: będzie prequel hitowego horroru. Reżyser potwierdza
Aktualizacja: 2025-09-23T09:43:48+02:00
9:20
Bunkier miliarderów - recenzja. Twórcy Domu z papieru nakręcili nowy serial dla Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-23T09:20:38+02:00
8:40
Jimmy Kimmel wraca na antenę. Banicja nie trwała długo
Aktualizacja: 2025-09-23T08:40:29+02:00
19:01
1670 to hit. Marki masowo tworzą reklamy inspirowane serialem
Aktualizacja: 2025-09-22T19:01:00+02:00
18:25
Lazarus zmierza do Prime Video. Jest zwiastun serialu Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-22T18:25:45+02:00
17:46
Exit 8 to thriller, który wszedł mi pod skórę. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-22T17:46:00+02:00
16:59
To sci-fi widzowie nazywają nową Grą o tron
Aktualizacja: 2025-09-22T16:59:00+02:00
16:02
Zwiastun filmu The Mandalorian and Grogu już jest. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-22T16:02:14+02:00
14:57
Powstanie film o serialu Ranczo. Co o nim wiadomo?
Aktualizacja: 2025-09-22T14:57:53+02:00
14:20
W serialu 1670 bohaterowie jadą do Krakowa. Sceny kręcono jednak w innym mieście
Aktualizacja: 2025-09-22T14:20:52+02:00
11:34
Kim jest Filip Zaręba, nowy Stanisław z 1670?
Aktualizacja: 2025-09-22T11:34:19+02:00
10:36
Jimmy Kimmel może wrócić na antenę. Jest jeden warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T10:36:19+02:00
9:49
Wybitny horror wreszcie w streamingu. Najważniejszy film zeszłego roku
Aktualizacja: 2025-09-22T09:49:47+02:00
9:10
Kolejny Mad Max powstanie? Tak, jako serial
Aktualizacja: 2025-09-22T09:10:11+02:00
7:58
Tom Holland doznał wstrząsu mózgu na planie Spider-Mana. Zdjęcia przerwane
Aktualizacja: 2025-09-22T07:58:32+02:00
16:21
Frela to kryminał inspirowany prawdziwą i mroczną historią. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-21T16:21:56+02:00
15:01
Wielka, odważna, piękna podróż - recenzja. Wielki i piękny film
Aktualizacja: 2025-09-21T15:01:00+02:00
13:14
Tajemnica tajemnic - recenzja. Nowa książka, stary Dan Brown
Aktualizacja: 2025-09-21T13:14:00+02:00
12:20
Breslau: o pracy nad pierwszym polskim serialem Disney+ opowiadają nam aktorzy
Aktualizacja: 2025-09-21T12:20:00+02:00
10:59
Najbardziej niedoceniony film Nolana wpadł na HBO Max. Świetne kino
Aktualizacja: 2025-09-21T10:59:00+02:00
10:05
Najlepsze komedie na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-09-21T10:05:00+02:00
9:02
Obejrzałam thriller na Netfliksie. Ze stresu rozbolał mnie brzuch
Aktualizacja: 2025-09-21T09:02:00+02:00
7:59
Przy tym dreszczowcu Netfliksa nie będziecie potrzebować snu, tylko odpowiedzi
Aktualizacja: 2025-09-21T07:59:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA