Faceci wytykają uczestniczce Milionerów błąd. Twierdzą, że poradziliby sobie lepiej

Najnowszy sezon "Milionerów" przeniósł się do Polsatu. Do tej pory wyemitowano już 14 odcinków, w których uczestnicy zmagali się z odpowiadaniem na pytania, by wygrać upragniony milion złotych. Casting do najnowszego epizodu wygrała Aleksandra Kołtek, absolwentka studiów prawniczych. Uczestniczka właściwie bez zastanowienia odpowiadała na pytania albo prosiła o koło ratunkowe. Do czasu, aż trafiła na pytanie dotyczące piłki nożnej.

Uczestniczka Milionerów przegrała na pytaniu o piłkę nożną. Faceci zaczęli wytykać jej błąd

Aleksandra odpowiadała ekspresowo. Udało jej się poprawnie odpowiedzieć na pytanie o Olafa z "Krainy Lodu", a dzięki pomocy publiczności udzieliła dobrej odpowiedzi na pytanie o kolor w siedmiobarwnym schemacie tęczy, który sąsiaduje obok żółtego. Kolejne koło ratunkowe wykorzystała na prośbę o odnalezienie pary mianownik, mianownik i już na kolejne pytania odpowiadała bez żadnej pomocy.

Po wygraniu 75 tys. zł Aleksandra walczyła o kolejny próg, czyli o 125 tys. zł. Pytanie brzmiało: "Który z wymienionych trenerów męskiej reprezentacji w piłce nożnej brał udział w mistrzostwach świata w 1986 roku jako piłkarz?". Odpowiedzi były następujące: A. Antoni Piechniczek, B. Jan Urban, C. Michał Probierz oraz D. Czesław Michniewicz.

W związku z tym, że uczestniczka nie była pewna, poprosiła Huberta Urbańskiego o wykorzystanie koła ratunkowego Telefon do przyjaciela. Przyjaciółka nie znała jednak odpowiedzi na to pytanie, w związku z czym Aleksandra musiała strzelać. Wybrała odpowiedź D. Czesław Michniewicz i tym samym zakończyła grę - mistrzostwach świata w 1986 roku brał bowiem udział Jan Urban.

Po emisji odcinka mędrcy sprzed telewizorów postanowili przenieść się do mediów społecznościowych, gdzie zaczęli wytykać błąd uczestniczce. Twierdzili, że dużo lepiej poradziliby sobie na tym pytaniu, podbijając swoje ego tym, że mężczyźni są jednak w dzisiejszych czasach potrzebni. Mowa tylko o tym jednym pytaniu o piłkę nożną, choć z pewnością potrafiliby również odpowiedzieć na szóste pytanie w tej rozgrywce.

Anna Bortniak 24.09.2025 18:09

