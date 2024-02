Eksperyment Moniki Kociołek mógł zakończyć się tragicznie. Influencerka opublikowała nagranie

Na Instagram Stories influencerki pojawiło się nagranie, na którym dziewczyna odpakowuje lodową przekąskę Mochi ze styropianowego opakowania z suchym lodem. Korzystając z okazji, Monika Kociołek postanowiła wykorzystać suchy lód do pewnego eksperymentu, który polegał na przełożeniu zawartości pudełka do garnka i zalaniu go wodą, co spowodowało, że zaczął on przekształcać się w gaz. Co ciekawe, Monika ostrzegła widzów, aby nie dotykać suchego lodu, ponieważ jest to "trochę niebezpieczne".