Tiktoker napisał książkę o influencerach. Dla zasięgów są w stanie zrobić wszystko

Zabieg jest jasny - w końcu jakoś trzeba do młodych ludzi dotrzeć, a nie ma lepszego sposobu, niż TikTok (bo tam w dużej mierze pojawiły się nagrania na kanale Janka, a on sam podkreślił, że konto wykorzystuje po raz ostatni do reklamy). Książkę przecież trzeba wypromować. I o tyle, o ile rozumiem wywiad w programie śniadaniowym czy powrót na platformę, by poinformować swoich dawnych obserwujących o powrocie, to ilość tych nagrań jest zatrważająco duża. Strojny pojawił się w wywiadzie na Kanale Zero, gdzie dyskutował wraz z Krzysztofem Stanowskim i Maciejem Dąbrowskim na temat "człowieka od cukiernicy", w której trzymał kokainę (oczywiście bez podawania nazwisk), co sprawia, że teraz to Janek paradoksalnie staje się tym "dużym", który coś już przeżył i może się tym dzielić z innymi "dużymi" graczami w tej branży.



Chaos, brak dystansu czy brak "żywych" ludzi i opieranie się wyłącznie na swoich doświadczeniach to coś, co książce "Nie zostawaj influencerem" nieco odejmuje. Mimo wad pozycja jest warta przeczytania nie po to, by znienawidzić influencerów jako młody odbiorca czy zabronić swojemu dziecku działalności w internecie i zacząć je maksymalnie kontrolować, a po to, by zrozumieć pewne mechanizmy działania w branży, o których opowiada Janek, a z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Najważniejsze jednak jest chyba to, że internetowi celebryci to po prostu ludzie, do których należy trzymać dystans. A zasięgi, pieniądze i sława to nie wszystko.