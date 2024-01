Twórca "Zombie Express" powraca na Netfliksa z nowym hitem. Jest mroczny i gęsty

Yeon Sang-ho to ceniony twórca - jego „Zombie Express” zachwycił widzów i krytyków, „Psychokineza” okazała się komedią pełną zgrabnych dowcipów, a unikatowy „Hellbound” cieszył się na Netfliksie ogromną popularnością. Niestety, jest przy okazji twórcą nierównym: sequel „Expressu” to niewypał, a „Jung_E” pozostawia, pisząc delikatnie, wiele do życzenia. Trudno było zatem odpalić „Spadek” z jakimkolwiek założeniem - miałem nadzieję, że jeśli filmowiec i tym razem niezbyt dobrze poradzi sobie z metaforami i komentarzami społecznymi, to może przynajmniej zainteresuje mnie samą opowieścią. Zazwyczaj potrafił.



Udało się. „Spadek” to, w moim odczuciu, sprawnie budujący napięcie thriller kryminalny, który rozlewa na widza swoją gęstą, niepokojącą atmosferę, będąc jednocześnie obrazem znacznie bardziej intymnym, niż większość dotychczasowych dzieł Sang-ho. Koreańczyk nakreślił tu również specyficzną dynamikę między bohaterami i rodzinne spory, pochylając się przy okazji nad żałobą jako całym procesem. I jak to u niego bywa, elementy dramatyczne wypadły... nieco słabiej.