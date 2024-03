Florence Pugh: filmy. Wybieramy TOP 10 najlepszych kreacji młodej aktorki

W filmie "Na ringu z rodziną" Florence Pugh wciela się w Saryę, która otrzymuje niepowtarzalną okazje, by wziąć udział w naborach do federacji WWE. Po tym, gdy kwalifikuje się do wymagającego programu treningowego, dziewczyna opuszcza swoich krewnych, by stawić czoła nowym wyzwaniom, chcąc udowodnić, że może stać się gwiazdą.



