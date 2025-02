Czytelnicy wybrali najlepszą polską powieść wszech czasów. I na pewno ją znasz

Ci, którzy nie byli na tyle zmotywowani, by siąść do lektury, mogli zapoznać się z filmowymi adaptacjami "Lalki". Pierwsza z nich zadebiutowała w 1968 r. - wyreżyserował ją Wojciech Has, a w rolach głównych wystąpili Mariusz Dmochowski i Beata Tyszkiewicz. Za kamerą drugiej, która ukazała się w 1977 r., stanął Ryszard Ber, a w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielili się Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek. W minionym roku pojawiła się informacja, że powstanie kolejna adaptacja dzieła Bolesława Prusa, którą wyreżyseruje Maciej Kawalski. Zdjęcia do mają wystartować jeszcze w tym roku.