Donald Trump zakazał książki Julianne Moore w szkołach. Autorka jest w szoku

Jestem zirytowana, gdy uświadamiam sobie, że dzieci takie jak ja, dorastające z rodzicem w wojsku i uczęszczające do szkoły prowadzonej przez Departament Obrony, nie będą miały dostępu do książki napisanej przez kogoś, czyje doświadczenia życiowe są tak podobne do ich własnych. Nie mogę przestać się zastanawiać, co jest tak kontrowersyjnego w tej ilustrowanej książce, że została zakazana przez rząd USA. Jestem naprawdę zasmucona i nigdy nie sądziłam, że zobaczę coś takiego w kraju, w którym wolność słowa i ekspresji jest prawem konstytucyjnym