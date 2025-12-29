Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking

Muzeum Kinematografii w Łodzi i Uniwersytet Łódzki przeprowadzili badania, które wyłoniły 13 najlepszych filmów polskich oraz zagranicznych. Jakie tytuły znalazły się na pierwszych miejscach?

Anna Bortniak
najlepsze odcinki polskie i zagraniczne muzeum kinematografii ranking
REKLAMA

W ramach 130. rocznicy narodzin kina Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego zrealizowały już 2. edycję projektu "13 filmów na 130 lat kina". W badaniu wzięło udział 287 osób związanych z kulturą filmową, w tym twórcy oraz popularyzatorzy kultury filmowej. Zostali oni poproszeni o wskazanie 13 tytułów najlepszych filmów polskich oraz takiej samej liczby najlepszych filmów, tyle że zagranicznych. Na podstawie nadesłanych ankiet wyłoniono najlepsze trzynastki.

REKLAMA

Muzeum Kinematografii i Uniwersytet Łódzki wyłoniły najlepsze polskie i zagraniczne filmy wszech czasów

Najlepszym polskim filmem wszech czasów ankietowani okrzyknęli "Ziemię obiecaną" Andrzeja Wajdy. Produkcja z 1974 r. to adaptacja powieści Władysława Reymonta skupiająca się na trojgu przyjaciół - Karolu Borowieckim, Maksie Baumie i Morycu Welcie. Polak, Niemiec i Żyd zakładają własną fabrykę włókienniczą w przemysłowej Łodzi na przełomie XIX i XX w., aby prędko się wzbogacić.

Wśród polskich filmów na podium znalazły się również: "Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa oraz "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy.

W rankingu najlepszych filmów zagranicznych wszech czasów na samym szczycie znalazł się natomiast "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli z 1972 r. Jest to adaptacja powieści Mario Puzo, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku w latach 40. i 50. XX w. Historia koncentruje się na rodzinie mafijnej Corleone, dowodzonej przez Don Vito Corleone. Wątki poruszane w produkcji dotyczą walki o władzę, zemsty, a także ewolucji młodego Michaela Corleone w bezwzględnego bossa mafii.

Na podium najlepszych filmów zagranicznych wszech czasów znalazły się także: "Czas Apokalipsy" Francisa Forda Coppoli oraz "Obywatel Kane" Orsona Wellesa.

NAJLEPSZE FILMY - POLSKA:

  1. Ziemia obiecana (reż. Andrzej Wajda, 1974)
  2. Rękopis znaleziony w Saragossie (reż. Wojciech Jerzy Has, 1964)
  3. Popiół i diament (reż. Andrzej Wajda, 1958)
  4. Dzień świra (reż. Marek Koterski, 2002)
  5. Pociąg (reż. Jerzy Kawalerowicz, 1959)
  6. Nóż w wodzie (reż. Roman Polański, 1961)
  7. Sanatorium pod klepsydrą (reż. Wojciech Jerzy Has, 1973)
  8. Ida (reż. Paweł Pawlikowski, 2013)
  9. Przypadek (reż. Krzysztof Kieślowski, 1981)
  10. Amator (reż. Krzysztof Kieślowski, 1979)
  11. Barwy ochronne (reż. Krzysztof Zanussi, 1976)
  12. Człowiek z marmuru (reż. Andrzej Wajda, 1976)
  13. Miś (reż. Stanisław Bareja, 1980)

NAJLEPSZE FILMY - ŚWIAT:

  1. Ojciec chrzestny (The Godfather, reż. Francis Ford Coppola, 1972)
  2. Czas Apokalipsy (Apocalypse Now, reż. Francis Ford Coppola, 1979)
  3. Obywatel Kane (Citizen Kane, reż. Orson Welles, 1941)
  4. Pulp Fiction (Pulp Fiction, reż. Quentin Tarantino, 1994)
  5. 2001: Odyseja kosmiczna (2001: A Space Odyssey, reż. Stanley Kubrick, 1968)    
  6. Osiem i pół (8 ½, reż. Federico Fellini, 1963)
  7. Lot nad kukułczym gniazdem (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, reż. Miloš Forman, 1975)
  8. Powiększenie (Blow-Up, reż. Michelangelo Antonioni, 1966)
  9. Amadeusz (Amadeus, reż. Miloš Forman, 1984)
  10. Kabaret (Cabaret, reż. Bob Fosse, 1972)
  11. Psychoza (Psycho, reż. Alfred Hitchcock, 1960)
  12. Rashomon (Rashômon, reż. Akira Kurosawa, 1950)
  13. Dwunastu gniewnych ludzi (12 Angry Men, reż. Sidney Lumet, 1957)
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
29.12.2025 11:25
Tagi: łódźPolskie filmyranking
Najnowsze
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
10:51
Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-28T10:51:00+01:00
10:12
Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku z datą polskiej premiery. 25 lat na nią czekałem
Aktualizacja: 2025-12-28T10:12:00+01:00
9:06
Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Aktualizacja: 2025-12-28T09:06:00+01:00
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
8:02
Obejrzałam najfajniejszy film świąteczny. Mogliście go przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-26T08:02:00+01:00
6:15
Zabawniejszego kryminału w 2025 roku nie widziałem. Genialna nowość na Disney+
Aktualizacja: 2025-12-26T06:15:00+01:00
17:19
Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki
Aktualizacja: 2025-12-25T17:19:00+01:00
16:17
Rick Riordan o serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy: ogromne ryzyko, ale było warto
Aktualizacja: 2025-12-25T16:17:00+01:00
13:12
Najbardziej oczekiwane premiery filmowe 2026. To będzie wielki rok
Aktualizacja: 2025-12-25T13:12:00+01:00
12:11
Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się
Aktualizacja: 2025-12-25T12:11:00+01:00
11:21
Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
Aktualizacja: 2025-12-25T11:21:00+01:00
10:39
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2025-12-25T10:39:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA