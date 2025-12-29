Ładowanie...

W ramach 130. rocznicy narodzin kina Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego zrealizowały już 2. edycję projektu "13 filmów na 130 lat kina". W badaniu wzięło udział 287 osób związanych z kulturą filmową, w tym twórcy oraz popularyzatorzy kultury filmowej. Zostali oni poproszeni o wskazanie 13 tytułów najlepszych filmów polskich oraz takiej samej liczby najlepszych filmów, tyle że zagranicznych. Na podstawie nadesłanych ankiet wyłoniono najlepsze trzynastki.

REKLAMA

Muzeum Kinematografii i Uniwersytet Łódzki wyłoniły najlepsze polskie i zagraniczne filmy wszech czasów

Najlepszym polskim filmem wszech czasów ankietowani okrzyknęli "Ziemię obiecaną" Andrzeja Wajdy. Produkcja z 1974 r. to adaptacja powieści Władysława Reymonta skupiająca się na trojgu przyjaciół - Karolu Borowieckim, Maksie Baumie i Morycu Welcie. Polak, Niemiec i Żyd zakładają własną fabrykę włókienniczą w przemysłowej Łodzi na przełomie XIX i XX w., aby prędko się wzbogacić.



Wśród polskich filmów na podium znalazły się również: "Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa oraz "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy.

W rankingu najlepszych filmów zagranicznych wszech czasów na samym szczycie znalazł się natomiast "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli z 1972 r. Jest to adaptacja powieści Mario Puzo, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku w latach 40. i 50. XX w. Historia koncentruje się na rodzinie mafijnej Corleone, dowodzonej przez Don Vito Corleone. Wątki poruszane w produkcji dotyczą walki o władzę, zemsty, a także ewolucji młodego Michaela Corleone w bezwzględnego bossa mafii.



Na podium najlepszych filmów zagranicznych wszech czasów znalazły się także: "Czas Apokalipsy" Francisa Forda Coppoli oraz "Obywatel Kane" Orsona Wellesa.

NAJLEPSZE FILMY - POLSKA:

Ziemia obiecana (reż. Andrzej Wajda, 1974) Rękopis znaleziony w Saragossie (reż. Wojciech Jerzy Has, 1964) Popiół i diament (reż. Andrzej Wajda, 1958) Dzień świra (reż. Marek Koterski, 2002) Pociąg (reż. Jerzy Kawalerowicz, 1959) Nóż w wodzie (reż. Roman Polański, 1961) Sanatorium pod klepsydrą (reż. Wojciech Jerzy Has, 1973) Ida (reż. Paweł Pawlikowski, 2013) Przypadek (reż. Krzysztof Kieślowski, 1981) Amator (reż. Krzysztof Kieślowski, 1979) Barwy ochronne (reż. Krzysztof Zanussi, 1976) Człowiek z marmuru (reż. Andrzej Wajda, 1976) Miś (reż. Stanisław Bareja, 1980)

NAJLEPSZE FILMY - ŚWIAT:

Ojciec chrzestny (The Godfather, reż. Francis Ford Coppola, 1972) Czas Apokalipsy (Apocalypse Now, reż. Francis Ford Coppola, 1979) Obywatel Kane (Citizen Kane, reż. Orson Welles, 1941) Pulp Fiction (Pulp Fiction, reż. Quentin Tarantino, 1994) 2001: Odyseja kosmiczna (2001: A Space Odyssey, reż. Stanley Kubrick, 1968) Osiem i pół (8 ½, reż. Federico Fellini, 1963) Lot nad kukułczym gniazdem (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, reż. Miloš Forman, 1975) Powiększenie (Blow-Up, reż. Michelangelo Antonioni, 1966) Amadeusz (Amadeus, reż. Miloš Forman, 1984) Kabaret (Cabaret, reż. Bob Fosse, 1972) Psychoza (Psycho, reż. Alfred Hitchcock, 1960) Rashomon (Rashômon, reż. Akira Kurosawa, 1950) Dwunastu gniewnych ludzi (12 Angry Men, reż. Sidney Lumet, 1957)

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 29.12.2025 11:25

Ładowanie...