Te filmy mają złą reputację, a są naprawdę dobre - TOP 10

Film, który raczej nie zdobył wielkiego rozgłosu w świecie kina - trafił prosto na streaming. To póki co ostatnia filmowa kreacja Harry'ego Stylesa, który planował zostać aktorem, ale chyba mimo wszystko woli jednak scenę koncertową. "Mój policjant" to dowód na to, że jeśli Styles się przyłoży, to umie zagrać dobrą, pełną wrażliwości kreację. To też ciekawie, a zarazem smutno opowiedziana historia zakazanej relacji, która wybrzmiała mocniej dzięki świetnej obsadzie - w tym Emmie Corrin czy Rupertowi Everettowi.